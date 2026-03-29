"Мастерство и душа": прошел первый ЧР по танцевальному спорту среди профи

Первый чемпионат России по танцевальному спорту среди профессионалов прошел во Дворце гимнастики Ирины Винер. Об историческом событии — в репортаже РИА Новости.
"Чтобы паркет горел и эмоции не кончались"
Больше тридцати пар в этот день вышли на паркет в двух дисциплинах — европейской и латиноамериканской программах. В первой представлено 11 дуэтов, во второй — 21. Поэтому в европейской программе турнир начался сразу с полуфинала, а в латине участникам пришлось сначала пройти отбор в 1/4.
Кто такие профессионалы в танцах? Согласно положению Федерации танцевального спорта, брейкинга и акробатического рок-н-ролла России (ФТСАРР), нужно выполнить несколько критериев: достигнуть 25-летия, выступать в категории не ниже "М", быть зарегистрированным в базе ФТСАРР и не выступать на соревнованиях в категории любителей. Если же говорить не только юридическим языком, профессионалы — это танцоры высокого уровня, показывающие близкое к максимальному мастерство и посвятившие танцам всю жизнь.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкУчастники чемпионата России по танцевальному спорту среди профессионалов
На чемпионатах России соревнования среди профессионалов проводятся впервые. Президент ФТСАРР Надежда Ерастова на церемонии открытия обратилась к спортсменам и отметила торжественность и ответственность момента.
"Сегодня исторический момент. Нам всем, — зрителям, судьям, специалистам, — очень волнительно. Потому что вы задаете тон, темп, уровень, которому будут следовать те, кто придет вслед за вами. Надеюсь, вы сегодня сумеете не только показать мастерство, но и раскрыть душу. Позволите заглянуть вглубь вашей пары. Хочу, чтобы этот паркет сегодня горел, эмоции не кончались. Чтобы по окончании соревнований вы могли сказать: я сделал все что мог, это был мой лучший танец", — сказала глава федерации.
Надежда Ерастова
Пары топ-уровня
Горело в этот вечер все — закат над Лужниками, паркет, сердца и глаза спортсменов.
В европейской программе из восьми сильных участников было две пары топ-уровня — чемпионы России-2023 Евгений Никитин/Анастасия Милютина и победители чемпионата России-2021 в двоеборье Евгений Сверидонов/Ангелина Баркова. Плюс сразу две пары из топ-7 действующего чемпионата страны — Никита Тришкин/Ольга Зенухина и Илья Корнев/Дария Жукова. Собственно, все они и стали основой финалистов в своей дисциплине.
В латиноамериканской программе отобраться в финал было труднее из-за большего числа участников. Больше всего зрительской поддержки досталось чемпионам России-2025 Максиму Елфимову и Евгении Чуриковой, Андрею и Анастасии Киселевым и Валентину Космачеву/Алене Коченгиной. Интересно, что в профессионалах на равных соревнуются как пары с десятилетним стажем, так и меньше года танцующие вместе дуэты. И география участников в латине очень широкая — двадцать один дуэт из семи регионов России от Брянска до Хабаровска.
Помимо почетного титула, профессионалы соревнуются за денежные призы. Общий призовой фонд турнира — почти пять с половиной миллионов рублей. По миллиону рублей получают чемпионы в обеих дисциплинах. А еще на распределение призового фонда влияют зрители — они голосуют за понравившийся дуэт со своих смартфонов, чтобы самой популярной паре в конце соревнований досталось 250 тысяч рублей.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкКирилл Белоруков и Валерия Айдаева, завоевавшие золотые медали в латиноамериканской программе ЧР по танцевальному спорту
Организаторы чемпионата России всегда стараются придумать какой-нибудь интересный вызов для спортсменов и интригу для болельщиков. В этот раз финалисты выходили на паркет со своими танцами-презентациями под самые известные русские романсы от "Мохнатого шмеля" до "Не отрекаются любя". Представителям европейской программы даже не пришлось специально менять образ — на них большинство романсов сели идеально. А вот латинистам надо было постараться, чтобы их привычная кубинская румба попала в настроение Высоцкого и Михалкова.
Итоги чемпионата России среди профессионалов в европейской программе:
- Никитин Евгений — Милютина Анастасия
- Сверидонов Евгений — Баркова Ангелина
- Борисов Александр — Рубина Светлана
- Корнев Илья — Жукова Дария
- Тришкин Никита — Зенухина Ольга
- Пугачёв Максим — Оксас Кира
Результаты в латиноамериканской программе:
- Белоруков Кирилл — Айдаева Валерия
- Звычайный Павел — Телешова Полина
- Киселёв Андрей — Киселёва Анастасия
- Елфимов Максим — Чурикова Евгения
- Коротченко Иван — Качалко Виктория
- Паршиков Николай — Гурьянова Алёна
Призы зрительских симпатий достались победителям и по версии судей - Евгений Никитину/Анастасии Милютиной и Кириллу Белорукову/Валерии Айдаевой.