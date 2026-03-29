"Мастерство и душа": прошел первый ЧР по танцевальному спорту среди профи
08:00 29.03.2026
"Мастерство и душа": прошел первый ЧР по танцевальному спорту среди профи
"Мастерство и душа": прошел первый ЧР по танцевальному спорту среди профи
Первый чемпионат России по танцевальному спорту среди профессионалов прошел во Дворце гимнастики Ирины Винер. Об историческом событии — в репортаже РИА Новости.
Анастасия Панина
"Мастерство и душа": прошел первый ЧР по танцевальному спорту среди профи

Анастасия Панина
Корреспондент РИА Новости Спорт
Первый чемпионат России по танцевальному спорту среди профессионалов прошел во Дворце гимнастики Ирины Винер. Об историческом событии — в репортаже РИА Новости.

"Чтобы паркет горел и эмоции не кончались"

Больше тридцати пар в этот день вышли на паркет в двух дисциплинах — европейской и латиноамериканской программах. В первой представлено 11 дуэтов, во второй — 21. Поэтому в европейской программе турнир начался сразу с полуфинала, а в латине участникам пришлось сначала пройти отбор в 1/4.
Кто такие профессионалы в танцах? Согласно положению Федерации танцевального спорта, брейкинга и акробатического рок-н-ролла России (ФТСАРР), нужно выполнить несколько критериев: достигнуть 25-летия, выступать в категории не ниже "М", быть зарегистрированным в базе ФТСАРР и не выступать на соревнованиях в категории любителей. Если же говорить не только юридическим языком, профессионалы — это танцоры высокого уровня, показывающие близкое к максимальному мастерство и посвятившие танцам всю жизнь.
На чемпионатах России соревнования среди профессионалов проводятся впервые. Президент ФТСАРР Надежда Ерастова на церемонии открытия обратилась к спортсменам и отметила торжественность и ответственность момента.
"Сегодня исторический момент. Нам всем, — зрителям, судьям, специалистам, — очень волнительно. Потому что вы задаете тон, темп, уровень, которому будут следовать те, кто придет вслед за вами. Надеюсь, вы сегодня сумеете не только показать мастерство, но и раскрыть душу. Позволите заглянуть вглубь вашей пары. Хочу, чтобы этот паркет сегодня горел, эмоции не кончались. Чтобы по окончании соревнований вы могли сказать: я сделал все что мог, это был мой лучший танец", — сказала глава федерации.
Пары топ-уровня

Горело в этот вечер все — закат над Лужниками, паркет, сердца и глаза спортсменов.
В европейской программе из восьми сильных участников было две пары топ-уровня — чемпионы России-2023 Евгений Никитин/Анастасия Милютина и победители чемпионата России-2021 в двоеборье Евгений Сверидонов/Ангелина Баркова. Плюс сразу две пары из топ-7 действующего чемпионата страны — Никита Тришкин/Ольга Зенухина и Илья Корнев/Дария Жукова. Собственно, все они и стали основой финалистов в своей дисциплине.
В латиноамериканской программе отобраться в финал было труднее из-за большего числа участников. Больше всего зрительской поддержки досталось чемпионам России-2025 Максиму Елфимову и Евгении Чуриковой, Андрею и Анастасии Киселевым и Валентину Космачеву/Алене Коченгиной. Интересно, что в профессионалах на равных соревнуются как пары с десятилетним стажем, так и меньше года танцующие вместе дуэты. И география участников в латине очень широкая — двадцать один дуэт из семи регионов России от Брянска до Хабаровска.
Помимо почетного титула, профессионалы соревнуются за денежные призы. Общий призовой фонд турнира — почти пять с половиной миллионов рублей. По миллиону рублей получают чемпионы в обеих дисциплинах. А еще на распределение призового фонда влияют зрители — они голосуют за понравившийся дуэт со своих смартфонов, чтобы самой популярной паре в конце соревнований досталось 250 тысяч рублей.
Организаторы чемпионата России всегда стараются придумать какой-нибудь интересный вызов для спортсменов и интригу для болельщиков. В этот раз финалисты выходили на паркет со своими танцами-презентациями под самые известные русские романсы от "Мохнатого шмеля" до "Не отрекаются любя". Представителям европейской программы даже не пришлось специально менять образ — на них большинство романсов сели идеально. А вот латинистам надо было постараться, чтобы их привычная кубинская румба попала в настроение Высоцкого и Михалкова.
Итоги чемпионата России среди профессионалов в европейской программе:
  1. Никитин Евгений — Милютина Анастасия
  2. Сверидонов Евгений — Баркова Ангелина
  3. Борисов Александр — Рубина Светлана
  4. Корнев Илья — Жукова Дария
  5. Тришкин Никита — Зенухина Ольга
  6. Пугачёв Максим — Оксас Кира
Результаты в латиноамериканской программе:
  1. Белоруков Кирилл — Айдаева Валерия
  2. Звычайный Павел — Телешова Полина
  3. Киселёв Андрей — Киселёва Анастасия
  4. Елфимов Максим — Чурикова Евгения
  5. Коротченко Иван — Качалко Виктория
  6. Паршиков Николай — Гурьянова Алёна
Призы зрительских симпатий достались победителям и по версии судей - Евгений Никитину/Анастасии Милютиной и Кириллу Белорукову/Валерии Айдаевой.
