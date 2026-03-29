Спецоперация, 29 марта: ВС России освободили Ковшаровку

МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" освободила населенный пункт Ковшаровка в Харьковской области, сообщило Минобороны РФ.
Всего ВСУ за сутки на разных направлениях СВО потеряли 1275 военнослужащих, следует из сводки Минобороны РФ.
США вышли на охоту
Американские спецслужбы в последнее время активизировали "охоту" за россиянами по всему миру, заявили РИА Новости в МИД РФ.
В настоящее время в американских тюрьмах остаются 48 граждан России или 0,2% от общего числа иностранцев, отбывающих наказание в Штатах, сообщили РИА Новости в пресс-службе федерального бюро тюрем министерства юстиции США.
ВС РФ уничтожают ВСУ
ВС России нанесли поражение месту хранения крылатых ракет большой дальности "Фламинго", а также авиатехнике на военных аэродромах Украины, сообщили в Минобороны РФ.
Средствами ПВО России за сутки в ходе СВО уничтожены 345 беспилотников и 13 авиационных бомб ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
Жертвы ВСУ
Выяснение точного числа жертв в Селидово может растянуться на годы, пока для этого нет подходящих условий, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
Командование ВСУ списывает существенные потери в районе села Храповщина на "сердечную недостаточность" как причину гибели солдат, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Девяносто процентов пропавших без вести солдат 100-й отдельной механизированной бригады ВСУ погибли, сообщил РИА Новости пленный Владислав Гуня, служивший в этой бригаде.
Украина превращает Херсон в военную базу, нормальной гражданской жизни там становится меньше, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
ВСУ атаковали промышленное предприятие в Тольятти Самарской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.
Дерзкое заявление Мерца о России поразило Запад
США могли бы нажать на Киев
США могли бы реально "нажать и повлиять" на Киев, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Россия призывает американских коллег исполнить то, о чем договорились страны в Анкоридже на Аляске, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
По его словам, Россия при взаимодействии с иностранными партнерами руководствуется поговоркой "доверяй, но проверяй".
Ушаков отметил, что США высказали ряд интересных предложений по урегулированию кризиса на Украине, но пока они не реализуются.
