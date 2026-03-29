МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" освободила населенный пункт Ковшаровка в Харьковской области, сообщило Минобороны РФ.

Всего ВСУ за сутки на разных направлениях СВО потеряли 1275 военнослужащих, следует из сводки Минобороны РФ.

США вышли на охоту

Американские спецслужбы в последнее время активизировали "охоту" за россиянами по всему миру, заявили РИА Новости в МИД РФ.

В настоящее время в американских тюрьмах остаются 48 граждан России или 0,2% от общего числа иностранцев, отбывающих наказание в Штатах, сообщили РИА Новости в пресс-службе федерального бюро тюрем министерства юстиции США.

ВС РФ уничтожают ВСУ

ВС России нанесли поражение месту хранения крылатых ракет большой дальности "Фламинго", а также авиатехнике на военных аэродромах Украины, сообщили в Минобороны РФ.

Средствами ПВО России за сутки в ходе СВО уничтожены 345 беспилотников и 13 авиационных бомб ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

Жертвы ВСУ

Выяснение точного числа жертв в Селидово может растянуться на годы, пока для этого нет подходящих условий, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник

Командование ВСУ списывает существенные потери в районе села Храповщина на "сердечную недостаточность" как причину гибели солдат, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Девяносто процентов пропавших без вести солдат 100-й отдельной механизированной бригады ВСУ погибли, сообщил РИА Новости пленный Владислав Гуня, служивший в этой бригаде.

США могли бы нажать на Киев

США могли бы реально "нажать и повлиять" на Киев, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков

Россия призывает американских коллег исполнить то, о чем договорились страны в Анкоридже на Аляске , сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По его словам, Россия при взаимодействии с иностранными партнерами руководствуется поговоркой "доверяй, но проверяй".