Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:09 29.03.2026 (обновлено: 03:41 29.03.2026)
https://ria.ru/20260329/shampinon-2083558090.html
В Роспотребнадзоре предупредили, какие шампиньоны нельзя покупать
В Роспотребнадзоре предупредили, какие шампиньоны нельзя покупать
2026-03-29T03:09:00+03:00
2026-03-29T03:41:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1a/2076922051_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_67f38013ebf0ad9b34fa1be9efc4101f.jpg
https://ria.ru/20260319/griby-2081590394.html
https://ria.ru/20260130/starmer-2071291607.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1a/2076922051_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_6090937689af7f9c147cabd29b6c2a2d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
В Роспотребнадзоре предупредили, какие шампиньоны нельзя покупать

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСвежие шампиньоны
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Шампиньоны содержат почти все витамины группы В, а также витамины С и Е, но если грибы потемнели, покупать их не стоит, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
«
"Шампиньоны содержат практически все витамины группы В, витамины С, Е. Они полезны для организма благодаря легкоусвояемым белкам, минералам, мононенасыщенным жирам. Также эти грибы содержат калий, кальций, фосфор, цинк и селен", - сообщили в ведомстве.
Сморчки съедобные - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
Биолог рассказал, можно ли есть весенние грибы
19 марта, 05:17
Там уточнили, что у некоторых людей может встречаться индивидуальная непереносимость грибов, поэтому следует соблюдать осторожность при их потреблении.
«
"Грибы должны быть твёрдыми и упругими. Шампиньоны могут быть белыми, светло-серыми и розоватыми. Если гриб тёмный, чаще всего это говорит о его несвежести, такие шампиньоны лучше не покупать", - пояснили в пресс-службе.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время визита в Китай - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Стармер пообедал галлюциногенными грибами в Пекине, пишут СМИ
30 января, 16:43
В Роспотребнадзоре уточнили, что влажная, липкая и скользкая шляпка гриба говорит о том, что его хранили неправильно.
«
"Купленные в магазине шампиньоны перед приготовлением достаточно просто промыть холодной проточной водой. Хранить их нужно в холодильнике с учётом срока годности на упаковке. Комнатная температура для хранения не подходит", - заключили в ведомстве.
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала