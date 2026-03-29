В Роспотребнадзоре предупредили, какие шампиньоны нельзя покупать

МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Шампиньоны содержат почти все витамины группы В, а также витамины С и Е, но если грибы потемнели, покупать их не стоит, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
"Шампиньоны содержат практически все витамины группы В, витамины С, Е. Они полезны для организма благодаря легкоусвояемым белкам, минералам, мононенасыщенным жирам. Также эти грибы содержат калий, кальций, фосфор, цинк и селен", - сообщили в ведомстве.
Там уточнили, что у некоторых людей может встречаться индивидуальная непереносимость грибов, поэтому следует соблюдать осторожность при их потреблении.
"Грибы должны быть твёрдыми и упругими. Шампиньоны могут быть белыми, светло-серыми и розоватыми. Если гриб тёмный, чаще всего это говорит о его несвежести, такие шампиньоны лучше не покупать", - пояснили в пресс-службе.
В Роспотребнадзоре уточнили, что влажная, липкая и скользкая шляпка гриба говорит о том, что его хранили неправильно.
"Купленные в магазине шампиньоны перед приготовлением достаточно просто промыть холодной проточной водой. Хранить их нужно в холодильнике с учётом срока годности на упаковке. Комнатная температура для хранения не подходит", - заключили в ведомстве.