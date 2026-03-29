Лагно и Горячкина сыграли вничью на старте турнира претенденток - РИА Новости Спорт, 29.03.2026
20:27 29.03.2026 (обновлено: 22:55 29.03.2026)
Лагно и Горячкина сыграли вничью на старте турнира претенденток
Лагно и Горячкина сыграли вничью на старте турнира претенденток - РИА Новости Спорт, 29.03.2026
Лагно и Горячкина сыграли вничью на старте турнира претенденток
Россиянки Александра Горячкина и Екатерина Лагно сыграли между собой вничью на старте шахматного турнира претенденток, проходящего в Пафосе (Кипр). РИА Новости Спорт, 29.03.2026
2026-03-29T20:27:00+03:00
2026-03-29T22:55:00+03:00
спорт, шахматы, пафос, кипр, александра горячкина, цзюй вэньцзюнь, екатерина лагно, индия, китай, анна музычук
Спорт, Шахматы, Пафос, Кипр, Александра Горячкина, Цзюй Вэньцзюнь, Екатерина Лагно, Индия, Китай, Анна Музычук
Лагно и Горячкина сыграли вничью на старте турнира претенденток

Россиянки Лагно и Горячкина сыграли вничью на шахматном турнире претенденток

© пресс-служба турнира "Шахматные звезды"Шахматистка Екатерина Лагно (Россия)
Шахматистка Екатерина Лагно (Россия) - РИА Новости, 1920, 29.03.2026
© пресс-служба турнира "Шахматные звезды"
Шахматистка Екатерина Лагно (Россия). Архивное фото
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Россиянки Александра Горячкина и Екатерина Лагно сыграли между собой вничью на старте шахматного турнира претенденток, проходящего в Пафосе (Кипр).
Партия первого раунда завершилась на 73-м ходу. Горячкина играла белыми фигурами.
Результаты других партий:
Дивья Дешмукх (Индия) - Анна Музычук (Украина) - 0,5:0,5;
Рамешбабу Вайшали (Индия) - Бибисара Асаубаева (Казахстан) - 0,5:0,5;
Чжу Цзиньэр (Китай) - Тань Чжунъи (Китай) - 0,5:0,5.
Турнир претенденток с участием восьми шахматисток проходит в два круга с 29 марта по 15 апреля. Победительница сыграет матч за шахматную корону с действующей чемпионкой мира китаянкой Цзюй Вэньцзюнь.
Андрей Есипенко - РИА Новости, 1920, 29.03.2026
На Кипре стартует шахматный турнир претендентов с участием Есипенко
Вчера, 07:00
 
СпортШахматыПафосКипрАлександра ГорячкинаЦзюй ВэньцзюньЕкатерина ЛагноИндияКитайАнна Музычук
 
