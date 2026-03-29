Правящая партия Сербии заявила об угрозах от оппонентов на выборах
15:36 29.03.2026
Правящая партия Сербии заявила об угрозах от оппонентов на выборах
в мире
сербия
александр вучич
милош вучевич
патриарх сербский порфирий
сербская прогрессивная партия (спп)
Правящая партия Сербии заявила об угрозах от оппонентов на выборах

Флаг Сербии. Архивное фото
БЕЛГРАД, 29 мар - РИА Новости. Правящая Сербская прогрессивная партия (СПП) заявила об угрозах со стороны оппонентов на проходящих в воскресенье выборах в органы местного самоуправления в 10 из 145 (менее 1%) муниципалитетах страны.
Президент Сербии Александр Вучич 27 марта заявил, что представители посольств западных государств вмешивались в избирательную кампанию к муниципальным выборам в Сербии. Ранее он указал, что СПП должна победить во всех десяти муниципалитетах.
"СПП оповещает общественность, что активисты и лидеры партий-оппонентов с утра грубейшим образом тревожат, провоцируют и угрожают гражданам в районах, где проводятся выборы", - говорится в сообщении правящей партии.
МВД Сербии пока не сообщало о таких инцидентах, но пресс-служба СПП заявляет, что оппоненты "угрожали муляжами пистолетов, по словам граждан, замечено несколько групп, которые носят оборудование для связи и металлические прутья с палками".
Правящая партия Сербии призвала граждан обращаться к властям в случае получения угроз.
Председатель СПП и экс-премьер Сербии Милош Вучевич в четверг предостерег политических оппонентов от "глупостей" на муниципальных выборах 29 марта в Сербии.
Протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после обрушения 1 ноября 2024 года навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад. Наиболее крупные акции и столкновения протестующих с полицией произошли 15 марта и 28 июня. Обстановка в городах Сербии обострилась в середине августа 2025 года. Участники протестов активизировали действия, в вечерние и ночные часы они шли на противостояние с полицией, блокировали дороги.
Премьер Сербии Джуро Мацут в августе 2025 года осудил насилие и призвал к снижению напряженности. Патриарх Сербский Порфирий призвал сограждан к прекращению конфликтов и розни. Минюст Сербии назвал беспорядки ударом по конституционному строю и предупредил об уголовной ответственности участников. Вучич в августе прошлого года заявил, что не рассматривает введение чрезвычайного положения в Сербии.
