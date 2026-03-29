СМИ: аэропорт приостановил работу из-за пролета БПЛА вблизи самолета Трампа - РИА Новости, 30.03.2026
23:02 29.03.2026 (обновлено: 12:09 30.03.2026)
СМИ: аэропорт приостановил работу из-за пролета БПЛА вблизи самолета Трампа
Беспилотник пролетел вблизи самолета Трампа в аэропорту Палм-Бич
Беспилотник пролетел вблизи самолета Трампа, полёты в аэропорту Палм-Бич приостановили, сообщает CBS 12. Несколько вертолётов поднимались в воздух в связи с инцидентом. При этом корреспондент из пресс-пула Белого дома отметил, что самолет президента США не взлетал, а сам Трамп в тот момент находился в своём гольф-клубе.
СМИ: аэропорт приостановил работу из-за пролета БПЛА вблизи самолета Трампа

ВАШИНГТОН, 29 мар - РИА Новости. Инцидент с беспилотником вблизи самолета президента США Дональда Трампа якобы привёл к приостановке полётов в аэропорту Палм-Бич, штат Флорида, сообщает телеканал CBS 12 со ссылкой на видео из соцсетей.
Как следует из видео, пилот авиакомпании Delta сообщает пассажирам о приостановке полётов в связи с нарушением безопасности в воздушном пространстве. На видео утверждается, что несколько вертолётов были подняты в воздух в связи с инцидентом.
При этом корреспондент британской газеты Independent Эндрю Файнберг, входящий в пресс-пул Белого дома, написал в соцсети X, что самолет не предпринимал попыток взлёта, а сам Трамп на тот момент находился в своём гольф-клубе.
В базе данных Федерального управления гражданской авиации (FAA) США упоминания о приостановке полётов в аэропорту Палм-Бич также отсутствуют.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.03.2026
Глобальный Север против Глобального Запада: НАТО трещит по швам
