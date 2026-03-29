Иран показал спутниковые снимки уничтоженного самолета ВВС США E-3 Sentry

ТЕГЕРАН, 29 мар - РИА Новости. Гостелерадиокомпания Ирана опубликовала два спутниковых снимка, на которых виден самолет дальнего радиолокационного обнаружения ВВС США Boeing E-3 Sentry AWACS до и после атаки Ирана.
Ранее в воскресенье пресс-служба Корпуса Стражей Исламской Революции (КСИР) сообщила, что воздушно-космические силы КСИР ударом по американской авиабазе "Принц Султан" в Саудовской Аравии уничтожили самолет E-3 США с системой дальнего радиолокационного обнаружения и управления, а также нанесли серьезный урон стоявшим рядом самолетам.
"Спутниковый снимок уничтоженного самолета E-3 Sentry AWACS на военной базе террористической армии США "Принц Султан" в Саудовской Аравии", - гласит подпись к фотографии.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта 28 февраля под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, уже более 1,3 тысячи гражданских, более 17 тысяч были ранены.