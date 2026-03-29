СМИ в Румынии нагнетают антироссийский психоз, искажая факты, заявил посол

БУХАРЕСТ, 29 мар - РИА Новости. Румынские средства массовой информации с подачи политического руководства нагнетают в обществе антироссийский психоз, сообщил РИА Новости посол РФ в Румынии Владимир Липаев.

"Местные средства массовой информации с подачи политического руководства нагнетают в обществе антироссийский психоз, представляя в искаженном свете политику нашего государства, события и факты", - сказал Липаев.