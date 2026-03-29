Россия на сто процентов доверяет только себе, заявил Ушаков

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Россия может полностью доверять только себе, заявил помощник президента Юрий Ушаков.
"Интересный вопрос, доверяем ли мы американским партнерам и коллегам. Если хотите, могу сказать, кому мы на сто процентов доверяем: самим себе", — отметил он в беседе с ИС "Вести".
По словам Ушакова, Москва в отношениях с другими странами опирается на принцип "доверяй, но проверяй".
- США подготовили интересные предложения по урегулированию на Украине, но пока они не реализуются.
- Вашингтон мог бы реально нажать и повлиять на Киев.
- Россия призывает американских коллег исполнить то, о чем договорились страны в Анкоридже.
- Соединенные Штаты и Израиль должны прекратить наносить удары по Ирану, продолжение бомбардировок вызывает ужас.
Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, в диалоге по Украине наступил перерыв, поскольку США сосредоточены на другом. Он выразил надежду, что пауза будет временной.
С начала года Москва и Киев при участии Вашингтона провели три раунда переговоров. Последний состоялся в Женеве 17-18 февраля. По данным источника РИА Новости, стороны не подписывали какие-либо документы. Конкретики по месту и времени новых контактов пока нет.