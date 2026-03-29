ВС России подошли к ключевому узлу обороны ВСУ у Славянска, сообщил Пушилин

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Российские штурмовики подошли к Рай-Александровке — основному узлу обороны ВСУ перед Славянском, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"Напомню, данный населенный пункт является одним из ключевых узлов обороны противника перед, собственно, самим Славянском. Поэтому противник там упирается, что предсказуемо, но наши подразделения планомерно продвигаются вперед", — сказал он в видеообращении, опубликованном в MAX.
Пушилин добавил, что у ВСУ становится все меньше шансов удержать Красный Лиман.
Вместе с тем российские бойцы продвинулись в районе Нового Донбасса вблизи Доброполья — важнейшего украинского логистического центра, а освобождение Никифоровки позволяет идти дальше на Славянском направлении. В городе Белицкое и лесном массиве возле Святогорска развернулись бои.
В четверг Минобороны сообщило, что подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные позиции и поразили формирования ВСУ в районах Славянска, Краматорска, Рай-Александровки, Артема, Липовки, Николаевки и Константиновки в ДНР.
22 июня 2022, 17:18