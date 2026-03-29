В Пулково отменили 18 рейсов из-за вводившихся ограничений

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мар - РИА Новости. Более 20 рейсов задержано в аэропорту "Пулково" более чем на 2 часа, отменено 18 рейсов из-за вводившихся ограничений, сообщил аэропорт.

Сообщается, что обстановка в аэропорту спокойная. Пассажирам, ожидающим рейсов, предоставляются дополнительные места для размещения – складные стулья. Также наблюдаются очереди в кассы авиакомпаний на втором этаже терминала. Для помощи пассажирам направлены агенты по гостеприимству.