Психолог назвала главные причины забывчивости и рассеянности

МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Тотальный информационный шум, малоподвижный образ жизни и хронический стресс могут стать причинами функциональных когнитивных нарушений в виде забывчивости и рассеянности, сообщила РИА Новости медицинский психолог НМИЦ реабилитации и курортологии Минздрава России Ольга Ланберг.

« "Согласно современным исследованиям за последние 15-20 лет наблюдается 20% рост ранних когнитивных нарушений у лиц трудоспособного возраста, в возрасте 30-50 лет, это так называемые "Функциональные расстройства" и "Синдром информационной усталости". Большое влияние на эту тенденцию оказывает образ жизни современного человека Homo informaticus", - сказала Ланберг.

По ее словам, одной из причин функциональных когнитивных расстройств может являться тотальный информационный шум. Сегодня стрессогенная информация обрушивается на человека в таких объемах, в которых мозгу и нашей психике сложно ее усвоить, переработать, и адаптировать, пояснила собеседница. Это может приводить к состоянию хронического стресса, влияющего непосредственно на мозг, из-за чего возникают забывчивость и рассеянность.

« "Вторая причина – гиподинамия. Работа за компьютером по 8-10 часов в день, домой на машине, поели, затем отдых с телефоном, информационный скроллинг. Ухудшается кровоснабжение мозга, кора головного мозга недополучает кислород. Нет возможностей снизить уровень тревоги, "утилизировать" через физическую активность накопленный за день стресс", - пояснила психолог.

Третья причина – генетическая предрасположенность.

« "Мы не можем остановить технический прогресс, но можем помочь своей психике оставаться как можно дольше пластичной, не перегружать свой мозг излишней фоновой стимуляцией", - подчеркнула Ланберг.

Она посоветовала при появлении подобных "звоночков" не паниковать, но и не игнорировать их. В первую очередь обратиться к врачу неврологу, пройти все необходимые исследования, чтобы исключить различные заболевания или своевременно их диагностировать. Если невролог сочтет нужным, направит к нейропсихологу – для прохождения нейропсихологической диагностики когнитивных функций.