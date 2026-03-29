Промывка фасадов домов на Проспекте Мира в Москве

Фасады домов промывают на Проспекте Мира в Москве после зимы

МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Фасады домов промывают на Проспекте Мира в Москве после зимы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

« "В рамках весенней уборки Москвы проводим масштабные работы по промывке фасадов 41 дома на Проспекте Мира. В мероприятиях задействованы свыше 500 специалистов Комплекса городского хозяйства и 70 автовышек. Время проведения работ зависит от размеров здания, в среднем весь процесс занимает порядка двух часов", - рассказал Бирюков

Заммэра отметил, что процедура промывки каждого конкретного фасада зависит от степени загрязненности. Как правило, объекты возле дорог с интенсивным движением очищают по всему периметру, дома и здания, расположенные внутри кварталов, – частично.