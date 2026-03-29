Прокуратура начала проверку из-за крупного пожара в жилом доме в Ярославле - РИА Новости, 29.03.2026
13:23 29.03.2026
https://ria.ru/20260329/prokuratura-2083601700.html
Прокуратура начала проверку из-за крупного пожара в жилом доме в Ярославле
Прокуратура начала проверку из-за крупного пожара в жилом доме в Ярославле - РИА Новости, 29.03.2026
Прокуратура начала проверку из-за крупного пожара в жилом доме в Ярославле
Прокуратура начала проверку из-за крупного пожара в жилом доме в Ярославле, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 29.03.2026
2026-03-29T13:23:00+03:00
2026-03-29T13:23:00+03:00
происшествия
ярославль
ярославская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ярославль
ярославская область
Крупный пожар в жилом доме в Ярославле
Огонь бушевал на площади в 700 квадратных метров. По данным МЧС, пострадал один человек, спасены 68, а также домашние животные.
происшествия, ярославль, ярославская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ярославль, Ярославская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Прокуратура начала проверку из-за крупного пожара в жилом доме в Ярославле

Прокуратура начала проверку после пожара в многоквартирном доме в Ярославле

ЯРОСЛАВЛЬ, 29 мар - РИА Новости. Прокуратура начала проверку из-за крупного пожара в жилом доме в Ярославле, сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее сообщалось о пожаре в многоквартирном доме в Ярославле, возгорание было локализовано на площади в 700 квадратных метров. В результате произошедшего пострадали три человека. Сотрудники МЧС спасли 68 человек.
"Прокуратура Красноперекопского района Ярославля по поручению прокуратуры Ярославской области организовала проверку в связи с пожаром в многоквартирном доме по улице Стачек", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
Отмечается, что в ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства в жилищно-коммунальной сфере, включая вопросы содержания и ремонта дома. Также прокуроры проверят соблюдение жилищных и иных социальных прав граждан, предоставления им маневренного жилья и соответствующих выплат.
По данным губернатора Ярославской области Михаила Евраева, для жильцов дома организован пункт временного размещения, но обращений не поступало, люди временно разместились у родственников и знакомых.
"Сегодня в ДК "Красный Перекоп" откроем пункт консультаций о порядке получения материальной помощи. Там можно будет получить необходимую помощь психологов, а также решить возникающие вопросы. При необходимости организуем горячее питание", - сообщил губернатор в своем Telegram-канале.
ПроисшествияЯрославльЯрославская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
