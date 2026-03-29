Прокуратура начала проверку из-за крупного пожара в жилом доме в Ярославле

ЯРОСЛАВЛЬ, 29 мар - РИА Новости. Прокуратура начала проверку из-за крупного пожара в жилом доме в Ярославле, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее сообщалось о пожаре в многоквартирном доме в Ярославле , возгорание было локализовано на площади в 700 квадратных метров. В результате произошедшего пострадали три человека. Сотрудники МЧС спасли 68 человек.

"Прокуратура Красноперекопского района Ярославля по поручению прокуратуры Ярославской области организовала проверку в связи с пожаром в многоквартирном доме по улице Стачек", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Отмечается, что в ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства в жилищно-коммунальной сфере, включая вопросы содержания и ремонта дома. Также прокуроры проверят соблюдение жилищных и иных социальных прав граждан, предоставления им маневренного жилья и соответствующих выплат.

По данным губернатора Ярославской области Михаила Евраева, для жильцов дома организован пункт временного размещения, но обращений не поступало, люди временно разместились у родственников и знакомых.