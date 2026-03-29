Молдавия готовит срыв выборов главы Приднестровья, заявил депутат ПМР

ТИРАСПОЛЬ, 29 мар — РИА Новости. Власти Молдавии готовят срыв выборов главы Приднестровья через крах экономики, такое мнение высказал в беседе с РИА Новости председатель комиссии по внешней политике и международным связям, депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов.

"Тут замысел понятный: противопоставить бизнес и политическую власть Приднестровья друг другу. А заодно создать ряд неправительственных организаций, которые, как считают в Кишиневе, поднимут бунт и уничтожат ПМР", — отметил Сафонов.