Молдавия готовит срыв выборов главы Приднестровья, заявил депутат ПМР

ТИРАСПОЛЬ, 29 мар — РИА Новости. Власти Молдавии готовят срыв выборов главы Приднестровья через крах экономики, такое мнение высказал в беседе с РИА Новости председатель комиссии по внешней политике и международным связям, депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов.
Ранее пресс-служба молдавского законодательного органа сообщила, что парламент Молдавии принял в первом чтении законопроект, предусматривающий постепенную отмену налоговых и таможенных льгот для экономических агентов из Приднестровья. Молдавский вице-премьер по реинтеграции Валерий Киверь ранее объявил о создании фонда конвергенции, который, по его словам, будет частью постепенного процесса экономической реинтеграции Приднестровья.
"От конца марта и до начала декабря времени мало. А в декабре в ПМР должны пройти выборы президента республики. Расчет молдавского президента Майи Санду выявить легче легкого: с помощью наполненного приднестровскими деньгами фонда конвергенции оставить государственную казну ПМР без доходов", — сказал Сафонов. По его мнению, "в команде руководителей Молдовы" полагают, что тогда лидеры Приднестровья не смогут выплачивать населению пенсии и зарплаты.
Он также обратил внимание на то, что власти Молдавии запугивают возможными репрессиями жителей Приднестровья. По его словам, постоянно усиливается и экономическое давление Кишинева.
"Тут замысел понятный: противопоставить бизнес и политическую власть Приднестровья друг другу. А заодно создать ряд неправительственных организаций, которые, как считают в Кишиневе, поднимут бунт и уничтожат ПМР", — отметил Сафонов.
Депутат ПМР полагает, что в конце этого года молдавская власть призовет жителей Приднестровья не участвовать в выборах главы республики и признать власть Кишинева над Тирасполем.
Молдавия хочет придать себе образ жертвы, заявили в ПМР
26 марта, 05:53
"Приднестровцы под Кишинев не пройдут, но удар по уровню жизни людей может все равно получиться жестокий. Следовательно, Москва и Тирасполь уже сегодня должны начать совместную работу по срыву этих замыслов. А в том, что выборы президента ПМР в декабре состоятся по закону, сомневаться не приходится", — добавил Сафонов.
Выборы главы ПМР запланированы на 13 декабря 2026 года.
Приднестровье, где около 60 процентов населения составляют русские и украинцы, стремилось выйти из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь присоединения к Румынии на волне национализма. В 1992 году, после неудачной попытки молдавских властей решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.