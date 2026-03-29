На Кипре стартует шахматный турнир претендентов с участием Есипенко

МОСКВА, 29 мар - РИА Новости, Олег Богатов. Мужской и женский турниры претендентов на матчи с чемпионами мира по классическим шахматам стартуют в воскресенье на Кипре с участием россиян Андрея Есипенко, Александры Горячкиной и Екатерины Лагно.

В соревновании мужчин 24-летний уроженец Новочеркасска Есипенко станет единственным представителем России. Участник матча за звание чемпиона мира 2016 года Сергей Карякин, которого Международная шахматная федерация (FIDE) в 2022 году из-за поддержки СВО лишила права выступить на турнире претендентов, в последние годы не играет на турнирах FIDE и занимается политикой. Дважды находившийся в шаге от чемпионского титула Ян Непомнящий не смог пройти сложный отбор, как и другие ведущие гроссмейстеры России.

Турнир с участием восьми кандидатов пройдет с 29 марта по 15 апреля. Призовой фонд соревнований составляет 1 миллион евро. Помимо Есипенко, участие примут Фабиано Каруана, Хикару Накамура (оба - США), Аниш Гири (Нидерланды), Маттиас Блюбаум (Германия), Вэй И (Китай), Жавохир Синдаров (Узбекистан) и Рамешбабу Прагнанандха (Индия). Победитель проведет титульный матч с чемпионом мира индийцем Гукешем Доммараджу.

Через страдания и волю

Есипенко ярко заявил о себе, когда в январе 2021 года в 18-летнем возрасте победил бессменного в то время чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена на престижном турнире в Вейк-ан-Зее. В конце 2023 года россиянин был близок к выходу на предыдущий турнир претендентов, но в последней партии "Большой швейцарки" уступил уже потерявшему шансы на завоевание квоты Гири.

Драматично сложился путь шахматиста и на Кубке мира - 2025. Есипенко в поединке за выход в финал с Вэй И мог досрочно обеспечить себе путевку на турнир претендентов, но в цейтноте в хорошей позиции неожиданно подставил сопернику ладью. Однако россиянин не дрогнул и в матче за третье место и желанную лицензию уверенно победил узбекистанца Нодирбека Якуббоева.

В рейтинге FIDE Есипенко делит 32-33-е места с Блюбаумом. И его сложно отнести к числу фаворитов, так как у него самый низкий, наравне с немцем, стартовый рейтинг. В начале марта гроссмейстер на турнире "Аэрофлот Опен" по классическим шахматам в Москве поделил 2-16-е места.

"Участие в "Аэрофлот Опен" сыграло неплохую роль в процессе подготовки к турниру претендентов. Немного поиграл, размялся, почувствовал уверенность, более-менее вошел в ритм и в форму. Мои шансы? Списки фаворитов уже составили, а я буду стараться показывать свою лучшую игру", - сказал Есипенко РИА Новости.

Поймать свой шанс

"Андрей не является фаворитом, но при определенных обстоятельствах у него могут появиться шансы на первое место. Особенно если фавориты будут следить только друг за другом и где-то ему удастся кого-то зацепить. Он хладнокровен, обладает достаточно высоким тактическим мастерством и хорошо разыгрывает эндшпили. Менее уверенно он чувствует себя в запутанных комбинационных продолжениях, где счетная игра не очень помогает, а надо действовать на интуиции", - сказал эксперт.

Двенадцатый чемпион мира Анатолий Карпов назвал ключевые условия для успеха спортсмена. "Андрею Есипенко не занимать уверенности в себе. Но все равно в этом сложном турнире она ему не помешает. Как и связанная с ней психологическая устойчивость", - подчеркнул собеседник агентства.

По мнению почетного президента ФШР, главным фаворитом турнира является Каруана , в 2018 году игравший с Карлсеном матч за звание чемпиона мира.

С мнением чемпиона мира солидарен и Смагин. "Главным фаворитом все считают Каруану. Аргументируя это тем, что для него это, возможно, последний чемпионский цикл. Но когда очень много говорят, что спортсмен должен обязательно выиграть, то часто ничего не получается. Некоторые полагают, что скрытый фаворит - Накамура , но он почти год не играл в классические шахматы", - считает вице-президент ФШР.

Китайский барьер

Параллельно будет проходить женский турнир претенденток, в котором определится соперница чемпионки мира китаянки Цзюй Вэньцзюнь по титульному поединку.

На старт в порядке рейтинговых коэффициентов выйдут Чжу Цзиньэр (2578 единиц), Тань Чжунъи (обе - Китай, 2535), Горячкина (2534), Анна Музычук (Украина, 2522), Бибисара Асаубаева (Казахстан, 2516), Лагно (2508), Дивья Дешмукх (2497) и Рамешбабу Вайшали (обе - Индия, 2470).

Музычук в последний момент заменила отказавшуюся от участия из-за угрозы нанесения ракетных ударов по Кипру Хампи Конеру из Индии.

Горячкиной 27 лет, в 2023 году россиянка победила на Кубке мира, а в 2021 году была финалисткой турнира. Лагно на девять лет старше, она является двукратной чемпионкой Всемирных шахматных олимпиад и четырехкратной победительницей командных чемпионатов мира. Для обеих россиянок это уже четвертый турнир претенденток.

"Саша - зрелая шахматистка с колоссальным опытом, которая, несмотря на свою молодость, уже сыграла в матче за звание чемпионки мира. И не сомневаюсь, что ее планы на этот турнир - победить. Но на протяжении всего соревнования ей надо быть очень аккуратной. Я считаю Сашу одной из явных фавориток", - заявил РИА Новости Смагин.