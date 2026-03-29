"Никогда не видел столько плачущих офицеров": последний подвиг Тушилы

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Марина и Евгений Чернышевы возвращались с выставки Пикассо. Ехали на машине по Москве, когда сработала рация. Пожар в бизнес-центре на 2-й Хуторской. Он высадил жену у метро и поехал к огню. Марина тогда еще не знала, что больше никогда не увидит мужа живым.

Кем был этот человек, которого коллеги прозвали Тушила и который не мог пройти мимо чужой беды?

Пожарный от бога

Евгений Николаевич Чернышев родился в Москве 31 августа 1963-го. Окончил Ленинградское пожарно-техническое училище в 1983-м, начал служить лейтенантом в 10-й пожарной части столицы. Работа инструктором его не устраивала — несколько лет добивался перевода в боевой расчет, чтобы непосредственно сражаться с огнем. В 2002-м возглавил службу пожаротушения Москвы.

На его счету — более 250 крупных пожаров. Тушил Останкинскую башню, МГУ, Белый дом, редакцию "Комсомольской правды", Московский манеж. Став руководителем, как и прежде, лично выезжал на самые тяжелые вызовы. Коллеги восхищались: "Пожарный от бога".

Друзья вспоминали : "У него всегда в машине лежали снаряжение, костюм, весь комплект, необходимый для борьбы с огнем. Такой он был человек, не мог пройти мимо чужой беды и всегда находился в самом пекле, спасал людей!".

Одноклассники и киноманы

Марина и Евгений учились в одной школе, всю жизнь жили рядом. После училища он начал красиво ухаживать. Ходили в театры, на выставки, кинофестивали. "Мы с Женькой были настоящие киноманы", — вспоминала Марина.

Она рассказывала: едут в кинотеатр, вдруг Евгений видит дым. Останавливает автобус, выбегает, ей кричит: "Не бойся, езжай, я успею!" "Сижу в кинозале, до начала считаные минуты, заходит Женя — весь черный от копоти и с цветами".

© РИА Новости Начальник службы пожаротушения Москвы полковник внутренней службы Евгений Чернышев

Цветы он дарил часто, розы стояли по месяцу. Когда она болела, однажды привез чемодан фруктов и соков, истратив всю зарплату. "Мы с сыном всегда чувствовали его любовь. Женя для нас был крепостью, щитом", — говорила Марина Юрьевна.

Евгений старался не посвящать семью в подробности опасной работы — берег их нервы.

Штурмовка на 25-й этаж

В 2005-м в жилом доме на Сетуньском проезде случился пожар . На 25-м этаже оказались пожилые люди — дедушка был частично парализован. Случай вошел в историю пожарной охраны как уникальная верхолазная операция.

Чернышев поднялся по штурмовке — небольшой лестнице с крюками, обвязал мужчину спецснаряжением и закрепил на своей страховочной системе. Сам же он в моменты перестежки или маневров на высоте оставался без "второго номера" страховки. Потом вернулся и снял бабушку, отдав ей свой спасательный трос.

Марина спросила, как ему удалось уговорить их. Евгений сначала отшучивался, потом ответил серьезно: "Я сказал, что если они не пойдут, то и я не пойду. Останемся здесь все вместе".

Последний выезд

Около 17 часов 20 марта 2010-го в бизнес-центре на 2-й Хуторской вспыхнул пожар . Возгорание началось на первом этаже, огонь быстро пошел по легковоспламеняющимся материалам на все этажи здания. Столб дыма был виден по всей Москве. Площадь пожара — 1800 квадратных метров, 3-й номер сложности.

Первые пожарные прибыли через шесть минут. У Евгения был выходной, но он приехал в 17:30. В бизнес-центре находились люди — их нужно было эвакуировать.

Чернышев повел звенья пожарных в горящее здание. Эвакуация шла в условиях открытого огня и сильного дыма. Собственники самовольно перепланировали здание и скрыли это от пожарных.

"Никогда не видел столько плачущих офицеров"

Евгений лично вывел группу людей на улицу. Затем решил вернуться — убедиться, что больше никого нет.

Оказавшись на 5-м этаже, оценил обстановку как особо опасную и приказал подчиненным выходить, а сам пошел дальше — проверять помещения, где могли быть люди. В 18:30 вышел на связь по рации: заканчивается кислород, пытается выйти. Связь оборвалась. В тот момент обрушились перекрытия и кровля — путь был отрезан.

Пожарные бросились спасать командира. Евгения Николаевича нашли только через полтора часа. Ему было 46 лет.