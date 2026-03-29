20:16 29.03.2026
На юге Израиля в промзоне вспыхнул пожар
На юге Израиля в промзоне вспыхнул пожар
В мире, Израиль, Иран, США, Военная операция США и Израиля против Ирана
Kan: На юге Израиля в промзоне вспыхнул пожар после сообщений об ударах из Ирана

© AP Photo / Leo CorreaЛиквидация пожара после обстрела, Израиль
Ликвидация пожара после обстрела, Израиль. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 29 мар - РИА Новости. Крупный пожар возник в промышленной зоне "Неот Ховав" на юге Израиля после сообщения о ракетном обстреле со стороны Ирана, сообщила в четверг израильская гостелерадиокомпания Kan.
Ранее на юге Израиля сработала воздушная тревога. Перед этим армия Израиля сообщила, что зафиксировала ракетные пуски из Ирана.
"Сокрушительный удар". В США запаниковали после неожиданного шага Ирана
Вчера, 18:06
"На месте падения на заводе "Неот Ховав" вспыхнул пожар... Один человек получил легкое ранение", - говорится в сообщении Kan.
Военный источник гостелерадиокомпании сообщил, что в промышленной зоне, вероятно, было прямое попадание ракеты.
Израильская радиостанция "Галей ЦАХАЛ" сообщила, что в результате удара нет подозрений на утечку опасных материалов.
На территории промышленной зоны расположены более 10 заводов, в том числе различные химические предприятия.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
"Заплатим кровью". В США ужаснулись последствиям атаки на Иран
Вчера, 15:47
 
