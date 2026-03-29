В подмосковной Лобне пожар вспыхнул в расселенном доме

МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Пожар произошел в расселенном доме в подмосковной Лобне, сообщили РИА Новости в пресс-службе главного управления МЧС РФ по Московской области.

"Пожар произошел в трехэтажном расселенном доме по адресу Научный городок, дом 17. Горит крыша здания", - сказал собеседник агентства.