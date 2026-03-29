Посольство Израиля не приняло заявление по Ирану от организаций в Японии - РИА Новости, 29.03.2026
11:29 29.03.2026
Посольство Израиля не приняло заявление по Ирану от организаций в Японии
Посольство Израиля в Японии не приняло заявление по Ирану от организаций, пострадавших от атомных бомбардировок Японии, сообщает агентство Киодо. РИА Новости, 29.03.2026
в мире
израиль
иран
сша
военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Израиль, Иран, США, Военная операция США и Израиля против Ирана
Японский флаг. Архивное фото
ТОКИО, 29 мар — РИА Новости. Посольство Израиля в Японии не приняло заявление по Ирану от организаций, пострадавших от атомных бомбардировок Японии, сообщает агентство Киодо.
Отмечается, что документ, направленный четырьмя организациями из префектуры Нагасаки, был возвращен через почту с пометкой об отказе в принятии.
«
"Документ вернули, даже не прочитав. Думаю, их взгляды становятся все более ограниченными", — цитирует агентство заявление главы совета пострадавших от атомной бомбардировки Нагасаки Сигэмицу Танаки.
Ранее в этом месяце четыре организации из префектуры Нагасаки, выступающие за мир, опубликовали заявление с призывом к немедленному прекращению огня после ударов США и Израиля по Ирану, назвав их "возмутительными". Организации направили соответствующие заявления в посольства США и Израиля. Данных о том, было ли получено послание в американском диппредставительстве, не сообщается.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Протесты в Японии против ударов США и Израиля по Ирану - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
В Японии прошли акции протеста против ударов США и Израиля по Ирану
4 марта, 12:34
 
