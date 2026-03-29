Температура в Москве достигла майской нормы, сообщил синоптик
2026-03-29T15:47:00+03:00
https://ria.ru/20260326/sinoptik-2082989479.html
Тишковец: погода в Москве достигла майской климатической нормы, заявил синоптик
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Температура воздуха в Москве в воскресенье достигла значений, соответствующих климатической норме второй пятидневки мая, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"К 15.00 на опорной московской метеостанции ВДНХ столбики термометров впервые в этом году преодолели 15-ти градусную высоту и воздух прогрелся плюс 16,7 (рекорд плюс 17,4 – 2020 года), столько же в Тушино, в МГУ плюс 16,6, в центре Москвы
, на Балчуге - сейчас плюс 17,8 градуса", - рассказал Тишковец
.
Синоптик подчеркнул, что такие температурные показатели соответствуют климатической норме второй пятидневки мая.
"Воздух продолжает прогреваться. Вероятен рекорд тепла", - добавил он.