Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:18 29.03.2026
https://ria.ru/20260329/podmoskove-2083589778.html
В Подмосковье при пожаре в квартире погиб годовалый ребенок
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 29.03.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Годовалый ребенок погиб при пожаре в квартире в Хотьково Московской области, возбуждено уголовное дело, сообщили в подмосковном главке СК РФ.
Как рассказали в ведомстве, 28 марта в экстренные службы поступила информация о возгорании, произошедшем в квартире в Хотьково.
"После ликвидации возгорания было обнаружено тело годовалого ребенка. Находившемся в момент возгорания в квартире двум детям 6 и 9 лет удалось спастись самостоятельно", - говорится в официальном канале СК на платформе Max.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности". По предварительным данным, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.
Следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия, осуществляются допросы, назначено проведение судебно-медицинской и пожарно-технической экспертиз.
Как уточнили в прокуратуре Подмосковья, на момент возникновения пожара дети находились в квартире без присмотра взрослых. В результате возгорания погибла девочка.
Сергиево-Посадская городская прокуратура взяла под контроль установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты расследования уголовного дела.
ПроисшествияХотьковоМосковская область (Подмосковье)РоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала