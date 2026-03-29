В Подмосковье при пожаре в квартире погиб годовалый ребенок

МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Годовалый ребенок погиб при пожаре в квартире в Хотьково Московской области, возбуждено уголовное дело, сообщили в подмосковном главке СК РФ.

Следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия, осуществляются допросы, назначено проведение судебно-медицинской и пожарно-технической экспертиз.

Сергиево-Посадская городская прокуратура взяла под контроль установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты расследования уголовного дела.