Россиянам рассказали о скрытом стаже, за который добавят пенсионные баллы
02:10 29.03.2026
Россиянам рассказали о скрытом стаже, за который добавят пенсионные баллы
Служба в армии, декрет, уход за пожилым родственником — эти периоды засчитываются в пенсионный стаж и дают баллы, даже если человек официально не работал. О... РИА Новости, 29.03.2026
Россиянам рассказали о скрытом стаже, за который добавят пенсионные баллы

Аналитик Горелкина: служба в армии и декрет засчитываются в пенсионный стаж

Сотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение. Архивное фото
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Служба в армии, декрет, уход за пожилым родственником — эти периоды засчитываются в пенсионный стаж и дают баллы, даже если человек официально не работал. О том, как их учесть, агентству "Прайм" рассказала заместитель председателя совета директоров АО ХК "Сибирский деловой союз" Анастасия Горелкина.
За нестраховые периоды государство начисляет пенсионные баллы. В 2026 году один год военной службы или ухода за инвалидом дает 1,8 балла — это около 282 рублей в месяц к пенсии. За второго ребенка — 3,6 балла (564 рубля), за третьего и четвертого — 5,4 балла (846 рублей).
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
Экономист назвала условия получения пенсии для тех, кто ни дня не работал
25 марта, 03:15
"Самое существенное изменение, вступившее в силу с 1 января 2026 года, касается многодетных семей. Раньше в стаж засчитывалось не более шести лет ухода за детьми суммарно. Теперь лимит снят: все периоды по уходу за каждым ребенком до полутора лет включаются в стаж без ограничений", — пояснила эксперт.
Важное условие: нестраховые периоды усчитывают только при наличии хотя бы минимального официального трудового стажа — достаточно нескольких дней работы до или после них. Для уже назначенных пенсионеров предусмотрен перерасчет по заявлению в Социальный фонд. Горелкина советует заранее проверить выписку из индивидуального лицевого счета, чтобы убедиться, что все периоды учтены.
Выдача пенсий - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
Финансист объяснила, кому сразу выплатят часть пенсии
20 марта, 03:10
 
