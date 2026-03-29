Россиянам рассказали о скрытом стаже, за который добавят пенсионные баллы

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Служба в армии, декрет, уход за пожилым родственником — эти периоды засчитываются в пенсионный стаж и дают баллы, даже если человек официально не работал. О том, как их учесть, агентству " Прайм " рассказала заместитель председателя совета директоров АО ХК "Сибирский деловой союз" Анастасия Горелкина.

За нестраховые периоды государство начисляет пенсионные баллы. В 2026 году один год военной службы или ухода за инвалидом дает 1,8 балла — это около 282 рублей в месяц к пенсии. За второго ребенка — 3,6 балла (564 рубля), за третьего и четвертого — 5,4 балла (846 рублей).

"Самое существенное изменение, вступившее в силу с 1 января 2026 года, касается многодетных семей. Раньше в стаж засчитывалось не более шести лет ухода за детьми суммарно. Теперь лимит снят: все периоды по уходу за каждым ребенком до полутора лет включаются в стаж без ограничений", — пояснила эксперт.