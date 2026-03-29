https://ria.ru/20260329/pensiya-2083433868.html
Россиянам рассказали о скрытом стаже, за который добавят пенсионные баллы
Служба в армии, декрет, уход за пожилым родственником — эти периоды засчитываются в пенсионный стаж и дают баллы, даже если человек официально не работал. О... РИА Новости, 29.03.2026
2026-03-29T02:10:00+03:00
общество
анастасия горелкина
пенсии
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003232254_0:52:3312:1915_1920x0_80_0_0_416713045ecfc43597bc2e31246041d3.jpg
https://ria.ru/20260325/pensiya-2082737201.html
https://ria.ru/20260320/pensiya-2081829233.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003232254_546:0:3275:2047_1920x0_80_0_0_e9e27e5fb054b85034e9e43647e15927.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Аналитик Горелкина: служба в армии и декрет засчитываются в пенсионный стаж
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости.
Служба в армии, декрет, уход за пожилым родственником — эти периоды засчитываются в пенсионный стаж и дают баллы, даже если человек официально не работал. О том, как их учесть, агентству "Прайм
" рассказала заместитель председателя совета директоров АО ХК "Сибирский деловой союз" Анастасия Горелкина.
За нестраховые периоды государство начисляет пенсионные баллы. В 2026 году один год военной службы или ухода за инвалидом дает 1,8 балла — это около 282 рублей в месяц к пенсии. За второго ребенка — 3,6 балла (564 рубля), за третьего и четвертого — 5,4 балла (846 рублей).
"Самое существенное изменение, вступившее в силу с 1 января 2026 года, касается многодетных семей. Раньше в стаж засчитывалось не более шести лет ухода за детьми суммарно. Теперь лимит снят: все периоды по уходу за каждым ребенком до полутора лет включаются в стаж без ограничений", — пояснила эксперт.
Важное условие: нестраховые периоды усчитывают только при наличии хотя бы минимального официального трудового стажа — достаточно нескольких дней работы до или после них. Для уже назначенных пенсионеров предусмотрен перерасчет по заявлению в Социальный фонд. Горелкина советует заранее проверить выписку из индивидуального лицевого счета, чтобы убедиться, что все периоды учтены.