МИД Пакистана заявил, что страна готова принять переговоры США и Ирана - РИА Новости, 29.03.2026
21:00 29.03.2026 (обновлено: 21:07 29.03.2026)
МИД Пакистана заявил, что страна готова принять переговоры США и Ирана
МИД Пакистана заявил, что страна готова принять переговоры США и Ирана - РИА Новости, 29.03.2026
МИД Пакистана заявил, что страна готова принять переговоры США и Ирана
Пакистан готов принять представителей США и Ирана для проведения переговоров по урегулированию конфликта в ближайшие дни, сообщил глава пакистанского МИД Исхак... РИА Новости, 29.03.2026
2026-03-29T21:00:00+03:00
2026-03-29T21:07:00+03:00
в мире
пакистан
сша
иран
военная операция сша и израиля против ирана
антониу гутерреш
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078181649_0:793:2232:2048_1920x0_80_0_0_a1999df8ced19651ebd664b3c3bf12b2.jpg
https://ria.ru/20260329/iran-2083637839.html
пакистан
сша
иран
в мире, пакистан, сша, иран, военная операция сша и израиля против ирана, антониу гутерреш, оон
В мире, Пакистан, США, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана, Антониу Гутерреш, ООН
МИД Пакистана заявил, что страна готова принять переговоры США и Ирана

Дар: Пакистан готов принять переговоры США и Ирана в ближайшие дни

© REUTERS / Majid AsgaripourИранский флаг на месте удара в Тегеране
Иранский флаг на месте удара в Тегеране - РИА Новости, 1920, 29.03.2026
© REUTERS / Majid Asgaripour
Иранский флаг на месте удара в Тегеране. Архивное фото
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Пакистан готов принять представителей США и Ирана для проведения переговоров по урегулированию конфликта в ближайшие дни, сообщил глава пакистанского МИД Исхак Дар.
Ранее агентство Рейтер передавало со ссылкой на Дара, что Пакистан, Саудовская Аравия, Турция и Египет обсудили в Исламабаде возможные пути прекращения конфликта между США и Ираном.
"Для Пакистана будет честью принять у себя и содействовать проведению содержательных переговоров между двумя сторонами в ближайшие дни с целью всеобъемлющего и прочного урегулирования продолжающегося конфликта", - приводит слова министра газета Dawn.
По информации издания, Дар добавил, что обсудил итоги встречи по урегулирования конфликта на Ближнем Востоке с представителями других стран и организаций. В частности, министр провел разговор с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израил
