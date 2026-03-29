В Госдуме предложили провести Игры 2040 года в России и Финляндии

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мар - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова в разговоре с РИА Новости предложила провести в России и Финляндии летние Игры 2040 года.
В воскресенье президент России Владимир Путин заявил, что страна в будущем открыта к проведению летних и зимних Олимпийских игр.
"У меня есть идея, которая пришла мне не так давно. Почему бы не попробовать провести Олимпийские игры в 2040 году в формате совместной заявки России и Финляндии? Я понимаю, что отношения с Финляндией сейчас непростые, возможно, не самые лучшие среди европейских стран, несмотря на то, что мы соседи", - сказала Журова.
"В МОК такого еще не было, потому что сейчас Олимпийские игры проводит одна страна. Возможно, стоит рассматривать более прогрессивные форматы, при которых Игры могли бы принимать сразу две страны. В нашем случае с Финляндией это могло бы способствовать восстановлению добрососедских отношений", - отметила Журова.
По мнению олимпийской чемпионки, Финляндии в одиночку будет сложно претендовать на проведение летних Игр, но в сотрудничестве с Россией это могло бы стать реальной возможностью. "Мне кажется, это было бы хорошим возвращением к истории - ведь сто лет назад, в 1940 году, Игры в Хельсинки так и не состоялись из-за Второй мировой войны. Поэтому, возможно, в 2040 году такой проект мог бы быть реализован", - добавила Журова.