Рейтинг@Mail.ru
ОАЭ заявили о перехвате 16 баллистических ракет и 42 беспилотников за сутки - РИА Новости, 29.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:43 29.03.2026
https://ria.ru/20260329/oae-2083618778.html
ОАЭ заявили о перехвате 16 баллистических ракет и 42 беспилотников за сутки
ОАЭ заявили о перехвате 16 баллистических ракет и 42 беспилотников за сутки - РИА Новости, 29.03.2026
ОАЭ заявили о перехвате 16 баллистических ракет и 42 беспилотников за сутки
Системы эмиратской ПВО перехватили 16 баллистических ракет и 42 беспилотника за сутки, говорится в заявлении Минобороны ОАЭ. РИА Новости, 29.03.2026
2026-03-29T16:43:00+03:00
2026-03-29T16:43:00+03:00
в мире
оаэ
сша
иран
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077473407_0:116:3071:1843_1920x0_80_0_0_a8287a208c689cc69b6ca1e55d49dcbc.jpg
https://ria.ru/20260327/krizis-2083133316.html
оаэ
сша
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077473407_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_7bae194f59962cd90fbd72883c65ad21.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, оаэ, сша, иран, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, ОАЭ, США, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
ОАЭ заявили о перехвате 16 баллистических ракет и 42 беспилотников за сутки

МО ОАЭ: ПВО за сутки перехватила 16 баллистических ракет и 42 беспилотника

© REUTERS / Amr AlfikyРабота ПВО в Абу-Даби
Работа ПВО в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 29.03.2026
© REUTERS / Amr Alfiky
Работа ПВО в Абу-Даби
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДУБАЙ, 29 мар - РИА Новости. Системы эмиратской ПВО перехватили 16 баллистических ракет и 42 беспилотника за сутки, говорится в заявлении Минобороны ОАЭ.
«
"Системы ПВО ОАЭ 29 марта перехватили 16 баллистических ракет и 42 беспилотных летательных аппарата, запущенных из Ирана", - говорится в заявлении минобороны ОАЭ в соцсети X.
В заявлении отмечается, что с начала конфликта системы ПВО ОАЭ перехватили 414 баллистических ракет, 15 крылатых ракет и 1914 беспилотных летательных аппаратов.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
В миреОАЭСШАИранВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала