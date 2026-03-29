ОАЭ заявили о перехвате 16 баллистических ракет и 42 беспилотников за сутки
Системы эмиратской ПВО перехватили 16 баллистических ракет и 42 беспилотника за сутки, говорится в заявлении Минобороны ОАЭ. РИА Новости, 29.03.2026
2026-03-29T16:43:00+03:00
https://ria.ru/20260327/krizis-2083133316.html
МО ОАЭ: ПВО за сутки перехватила 16 баллистических ракет и 42 беспилотника
ДУБАЙ, 29 мар - РИА Новости. Системы эмиратской ПВО перехватили 16 баллистических ракет и 42 беспилотника за сутки, говорится в заявлении Минобороны ОАЭ.
"Системы ПВО ОАЭ 29 марта перехватили 16 баллистических ракет и 42 беспилотных летательных аппарата, запущенных из Ирана", - говорится в заявлении минобороны ОАЭ в соцсети X
В заявлении отмечается, что с начала конфликта системы ПВО ОАЭ перехватили 414 баллистических ракет, 15 крылатых ракет и 1914 беспилотных летательных аппаратов.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.