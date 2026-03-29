Новак: устранение последствий кризиса на Ближнем Востоке займет месяцы

МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Устранение последствий кризиса на Ближнем Востоке займет минимум несколько месяцев, мир получил глубокий шок, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Кризис действительно такой, который никто не мог себе представить. Его не было вообще никогда в таком объеме. Мир получил глубокий шок, и последствия его будут расхлебываться даже при прекращении конфликта сегодня минимум несколько месяцев", - сказал он в интервью корреспонденту ИС "Вести" Павлу Зарубину.
Дисбаланс на мировом энергетическом рынке уже наблюдается из-за ситуации на Ближнем Востоке, отмечал Новак в беседе с журналистами в четверг.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. При этом фактически остановилось судоходство по Ормузскому проливу - ключевому маршруту поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.
