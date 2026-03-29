Рейтинг@Mail.ru
Почти 30 тысяч украинских мужчин запросили защиту у Норвегии - РИА Новости, 29.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:09 29.03.2026
https://ria.ru/20260329/norvegija-2083561093.html
Почти 30 тысяч украинских мужчин запросили защиту у Норвегии
Почти 30 тысяч украинских мужчин запросили защиту у Норвегии - РИА Новости, 29.03.2026
Почти 30 тысяч украинских мужчин запросили защиту у Норвегии
Более 100 тысяч украинцев прибыли в Норвегию после начала конфликта в 2022 году и запросили временную коллективную защиту, из них около 29 тысяч - мужчины... РИА Новости, 29.03.2026
2026-03-29T04:09:00+03:00
2026-03-29T04:09:00+03:00
в мире
норвегия
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1793968587_0:217:3072:1945_1920x0_80_0_0_285b84dbb92a9703e38037fb8ec6a794.jpg
https://ria.ru/20260219/polsha-2075624897.html
https://ria.ru/20260113/praud-2067527834.html
https://ria.ru/20260123/zakharova-2069783757.html
норвегия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1793968587_53:0:2784:2048_1920x0_80_0_0_3743b2738d7e35b8e2d4978ab4f348e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, норвегия, украина, вооруженные силы украины
В мире, Норвегия, Украина, Вооруженные силы Украины
Почти 30 тысяч украинских мужчин запросили защиту у Норвегии

РИА Новости: более 100 тыс украинцев запросили коллективную защиту в Норвегии

© AP Photo / Sergei GritsУкраинские беженцы
Украинские беженцы - РИА Новости, 1920, 29.03.2026
© AP Photo / Sergei Grits
Украинские беженцы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Более 100 тысяч украинцев прибыли в Норвегию после начала конфликта в 2022 году и запросили временную коллективную защиту, из них около 29 тысяч - мужчины старше 18 лет, выяснило РИА Новости, изучив официальные данные.
Временная коллективная защита - ускоренный процесс предоставления убежища, при котором заявления рассматриваются массово, а не в индивидуальном порядке. Ранее власти Норвегии сообщили, что перестанут предоставлять ее украинским мужчинам в возрасте 18-60 лет, поскольку в страну уже приехало "слишком много людей".
Президент Польши Кароль Навроцкий - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Президент Польши принял решение по беженцам с Украины
19 февраля, 23:09
По официальным данным иммиграционного управления Норвегии, беженцы с Украины подали более 103,5 тысячи прошений о предоставлении им временной коллективной защиты. Максимальный поток заявлений пришелся на 2022 и 2023 годы, когда к норвежским властям обратились более 34,7 тысячи и около 35,2 тысячи человек соответственно. После этого число просителей уменьшилось в два раза: 18,3 тысячи в 2024 году и 13,4 тысячи в 2025 году.
Несмотря на снижение обращений, статистика по украинцам значительно превышает данные по гражданам других стран, также запросивших временную коллективную защиту в Норвегии из-за ситуации на Украине. Эти иностранцы исчисляются единицами и лишь изредка десятками. В частности, за первые два месяца 2026 года было подано 1 889 заявлений, из которых 1 882 – от граждан Украины.
Из 103,5 тысячи направленных украинцами прошений около 29 тысяч поступило от мужчин старше 18 лет. Их доля в общей статистике выросла с 20,5% в 2022 году до 39,4% в 2025-м. Причем в этом и прошлом году граждане этой категории обращались к властям Норвегии даже чаще, чем женщины.
Флаг и герб Украины в освобожденном российскими войсками группировки войск Центр Красноармейске в ДНР - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
На Западе резко ответили на новый план Норвегии в отношении Украины
13 января, 09:53
Помимо этого, по данным норвежского управления по иммиграции, более 4 тысяч граждан Украины подали прошение о предоставлении убежища.
Ранее украинские военные и политики неоднократно жаловались на катастрофическую нехватку людей на фронте, при этом руководству страны не сообщают о ряде проблем ВСУ на передовой. Украинские власти, в свою очередь, не обо всем сообщают жителям страны, поэтому на улицах происходит беспредел с отловом гражданских в рамках насильственной мобилизации. В связи с этим депутат Рады Георгий Мазурашу ранее заявил, что украинские военкоматы ведут позорную охоту на военнообязанных граждан. Мужчины призывного возраста всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Норвегия неоднократно заявляла, что приняла у себя больше всех беженцев с Украины по сравнению с остальными государствами Северной Европы. По состоянию на начало марта, более 100 тысяч украинцев въехали в страну с 2022 года, на фоне чего норвежские муниципалитеты стали сообщать о перегрузке местных служб и нехватке жилья.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Захарова прокомментировала слова главы МИД Норвегии о викингах на Украине
23 января, 10:51
 
В миреНорвегияУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала