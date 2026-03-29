МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Более 100 тысяч украинцев прибыли в Норвегию после начала конфликта в 2022 году и запросили временную коллективную защиту, из них около 29 тысяч - мужчины старше 18 лет, выяснило РИА Новости, изучив официальные данные.

Временная коллективная защита - ускоренный процесс предоставления убежища, при котором заявления рассматриваются массово, а не в индивидуальном порядке. Ранее власти Норвегии сообщили, что перестанут предоставлять ее украинским мужчинам в возрасте 18-60 лет, поскольку в страну уже приехало "слишком много людей".

По официальным данным иммиграционного управления Норвегии, беженцы с Украины подали более 103,5 тысячи прошений о предоставлении им временной коллективной защиты. Максимальный поток заявлений пришелся на 2022 и 2023 годы, когда к норвежским властям обратились более 34,7 тысячи и около 35,2 тысячи человек соответственно. После этого число просителей уменьшилось в два раза: 18,3 тысячи в 2024 году и 13,4 тысячи в 2025 году.

Несмотря на снижение обращений, статистика по украинцам значительно превышает данные по гражданам других стран, также запросивших временную коллективную защиту в Норвегии из-за ситуации на Украине. Эти иностранцы исчисляются единицами и лишь изредка десятками. В частности, за первые два месяца 2026 года было подано 1 889 заявлений, из которых 1 882 – от граждан Украины.

Из 103,5 тысячи направленных украинцами прошений около 29 тысяч поступило от мужчин старше 18 лет. Их доля в общей статистике выросла с 20,5% в 2022 году до 39,4% в 2025-м. Причем в этом и прошлом году граждане этой категории обращались к властям Норвегии даже чаще, чем женщины.

Помимо этого, по данным норвежского управления по иммиграции, более 4 тысяч граждан Украины подали прошение о предоставлении убежища.

Ранее украинские военные и политики неоднократно жаловались на катастрофическую нехватку людей на фронте, при этом руководству страны не сообщают о ряде проблем ВСУ на передовой. Украинские власти, в свою очередь, не обо всем сообщают жителям страны, поэтому на улицах происходит беспредел с отловом гражданских в рамках насильственной мобилизации. В связи с этим депутат Рады Георгий Мазурашу ранее заявил, что украинские военкоматы ведут позорную охоту на военнообязанных граждан. Мужчины призывного возраста всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.