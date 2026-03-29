Нетаньяху распорядился расширить буферную зону в южном Ливане

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 мар - РИА Новости. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в воскресенье заявил, что отдал распоряжение о расширении нынешней зоны безопасности в южном Ливане с целью минимизации угроз для севера Израиля.
Премьер заявил, что Израиль "изменил облик Ближнего Востока", но добавил, что в связи с этим изменилась и концепция национальной безопасности еврейского государства.
"Мы берем инициативу в свои руки и атакуем. Мы создали три пояса безопасности глубоко на вражеской территории. В Сирии - от вершины горы Хермон до Ярмука. В Газе - это более половины сектора. А в Ливане я дал указание еще больше расширить существующий пояс безопасности, чтобы окончательно предотвратить угрозу вторжения и не допустить попадания противотанковых ракетных снарядов к нашей границе", - заявил Нетаньяху в видеообращении.
Эскалация между Израилем и ливанским движением "Хезболлах" началась в ночь на 2 марта 2026 года, когда движение возобновило ракетные атаки по израильской территории на фоне резкого обострения региональной обстановки. В ответ Израиль приступил к масштабным ударам по Ливану. 16 марта израильская армия официально объявила о начале наземной операции на юге Ливана.