Нетаньяху распорядился расширить буферную зону в южном Ливане - РИА Новости, 29.03.2026
19:20 29.03.2026
Нетаньяху распорядился расширить буферную зону в южном Ливане
Нетаньяху распорядился расширить буферную зону в южном Ливане - РИА Новости, 29.03.2026
Нетаньяху распорядился расширить буферную зону в южном Ливане
Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в воскресенье заявил, что отдал распоряжение о расширении нынешней зоны безопасности в южном Ливане с целью минимизации... РИА Новости, 29.03.2026
2026-03-29T19:20:00+03:00
2026-03-29T19:20:00+03:00
в мире
ливан
израиль
сирия
биньямин нетаньяху
хезболла
военная операция сша и израиля против ирана
ливан
израиль
сирия
в мире, ливан, израиль, сирия, биньямин нетаньяху, хезболла, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Ливан, Израиль, Сирия, Биньямин Нетаньяху, Хезболла, Военная операция США и Израиля против Ирана
Нетаньяху распорядился расширить буферную зону в южном Ливане

Нетаньяху распорядился расширить зону безопасности в южном Ливане

© AP Photo / Julia NikhinsonПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время выступления в конгрессе США в Вашингтоне
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время выступления в конгрессе США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 29.03.2026
ТЕЛЬ-АВИВ, 29 мар - РИА Новости. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в воскресенье заявил, что отдал распоряжение о расширении нынешней зоны безопасности в южном Ливане с целью минимизации угроз для севера Израиля.
Премьер заявил, что Израиль "изменил облик Ближнего Востока", но добавил, что в связи с этим изменилась и концепция национальной безопасности еврейского государства.
"Мы берем инициативу в свои руки и атакуем. Мы создали три пояса безопасности глубоко на вражеской территории. В Сирии - от вершины горы Хермон до Ярмука. В Газе - это более половины сектора. А в Ливане я дал указание еще больше расширить существующий пояс безопасности, чтобы окончательно предотвратить угрозу вторжения и не допустить попадания противотанковых ракетных снарядов к нашей границе", - заявил Нетаньяху в видеообращении.
Эскалация между Израилем и ливанским движением "Хезболлах" началась в ночь на 2 марта 2026 года, когда движение возобновило ракетные атаки по израильской территории на фоне резкого обострения региональной обстановки. В ответ Израиль приступил к масштабным ударам по Ливану. 16 марта израильская армия официально объявила о начале наземной операции на юге Ливана.
В миреЛиванИзраильСирияБиньямин НетаньяхуХезболлаВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
