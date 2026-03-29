Президент Польши обвинил израильскую полицию в неуважении к христианству - РИА Новости, 29.03.2026
19:15 29.03.2026
Президент Польши обвинил израильскую полицию в неуважении к христианству
Президент Польши обвинил израильскую полицию в неуважении к христианству - РИА Новости, 29.03.2026
Президент Польши обвинил израильскую полицию в неуважении к христианству
Президент Польши Кароль Навроцкий обвинил израильскую полицию в неуважении к христианским традициям и культуре из-за недопуска Латинского патриарха Иерусалима... РИА Новости, 29.03.2026
2026-03-29T19:15:00+03:00
2026-03-29T19:15:00+03:00
в мире
иерусалим
польша
иисус христос
кароль навроцкий
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/11/2062621459_0:166:3070:1893_1920x0_80_0_0_865600ef9605693872f1267662a4914c.jpg
https://ria.ru/20260329/polsha-2083554111.html
иерусалим
польша
в мире, иерусалим, польша, иисус христос, кароль навроцкий
В мире, Иерусалим, Польша, Иисус Христос, Кароль Навроцкий
Президент Польши обвинил израильскую полицию в неуважении к христианству

Навроцкий: действия израильской полиции являются неуважением к христианству

Президент Польши Кароль Навроцкий - РИА Новости, 1920, 29.03.2026
Президент Польши Кароль Навроцкий. Архивное фото
ВАРШАВА, 29 мар - РИА Новости. Президент Польши Кароль Навроцкий обвинил израильскую полицию в неуважении к христианским традициям и культуре из-за недопуска Латинского патриарха Иерусалима Пьербаттисты Пиццабаллы в храм Гроба Господня.
Ранее в воскресенье израильские полицейские не пустили Пиццабаллу и настоятеля Кустодии Святой Земли Франческо Йелпо в храм Гроба Господня в Иерусалиме. Инцидент произошел во время празднования западными христианами Пальмового воскресенья. Пиццабаллу и Йелпо остановили по пути к храму, куда они направлялись "в частном порядке", священнослужители были вынуждены повернуть назад.
"Я выражаю решительное несогласие с отказом разрешить совершение Святой мессы в базилике Гроба Господня в Иерусалиме. Я направляю слова поддержки Латинскому патриарху Иерусалима и всем христианам, проживающим на Святой земле", - написал Навроцкий на платформе Х.
Он напомнил, что Вербное (Пальмовое) воскресенье знаменует начало Страстной недели, когда христиане готовятся к празднику Воскресения Иисуса Христа.
"Действия израильской полиции, которые я осуждаю, являются выражением неуважения к христианским традициям и культуре", - считает Навроцкий.
Президент Польши Кароль Навроцкий - РИА Новости, 1920, 29.03.2026
Президент Польши обрушился с критикой на руководство ЕС
Вчера, 01:29
 
В миреИерусалимПольшаИисус ХристосКароль Навроцкий
 
 
