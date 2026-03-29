https://ria.ru/20260329/moldavija-2083584535.html
В Молдавии заявили о намерении денонсировать еще 60 соглашений с СНГ
Молдавия намерена денонсировать еще 60 соглашений с СНГ, поскольку власти республики считают, что они не приносят пользы гражданам, заявил министр иностранных... РИА Новости, 29.03.2026
2026-03-29T10:16:00+03:00
в мире
молдавия
михай попшой
майя санду
снг
евразийский экономический союз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049471747_0:68:2921:1711_1920x0_80_0_0_a90d020ff011de66c1735fc76a323f0d.jpg
https://ria.ru/20260119/modlaviya-2068899051.html
https://ria.ru/20260312/moldavija-2080354376.html
https://ria.ru/20260311/ekspert-2079924608.html
молдавия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049471747_192:0:2921:2047_1920x0_80_0_0_e3aed7d515f3e128411d75365a613963.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
глава МИД Попшой: Молдавия намерена денонсировать ещё 60 соглашений с СНГ
КИШИНЕВ, 29 мар - РИА Новости. Молдавия намерена денонсировать еще 60 соглашений с СНГ, поскольку власти республики считают, что они не приносят пользы гражданам, заявил министр иностранных дел Михай Попшой.
Парламент Молдавии
20 марта одобрил в первом чтении проекты денонсации соглашения о создании СНГ
, а также Устава организации. Попшой
заявил, что республике понадобится чуть больше года, чтобы официально выйти из организации.
"Мы начали выход из СНГ примерно два года назад. Из около 70 соглашений мы уже вышли, а ещё примерно 60 находятся в процессе денонсации. Это соглашения, которые тяготят нас и не приносят пользы гражданам. Те, что приносят хоть какую-то выгоду, мы не трогаем", - заявил Попшой журналистам.
Министр отметил, что выход из СНГ является стратегическим решением, отражающим выбранный гражданами курс развития, а поддержание статуса члена влекло за собой ненужные расходы для государственного бюджета.
"Важно довести этот процесс до конца. Как страна мы должны четко показать, как внутри страны, так и за ее пределами, наше стратегическое видение. Статус члена СНГ не принес Республике Молдова ничего положительного", — подчеркнул Попшой.
Молдавия с 2022 года игнорирует заседания СНГ, членом которого остается, и ЕАЭС
, в котором является наблюдателем. Власти страны выразили четкое намерение переориентировать экспорт на западные рынки. Тогда же власти Молдавии заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Президент Молдавии Майя Санду
заявляла, что республика продолжает приводить международно-правовую базу в соответствие с европейскими стандартами и приоритетами евроинтеграции.
Оппозиция в лице коммунистов и социалистов выступает категорически против денонсации базовых договоров СНГ. Депутаты от оппозиции указывают на критическую зависимость молдавского агросектора от рынков стран Содружества и риски для безопасности граждан в случае окончательного разрыва связей.