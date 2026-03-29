Рейтинг@Mail.ru
В Молдавии заявили о намерении денонсировать еще 60 соглашений с СНГ - РИА Новости, 29.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:16 29.03.2026
https://ria.ru/20260329/moldavija-2083584535.html
В Молдавии заявили о намерении денонсировать еще 60 соглашений с СНГ
В Молдавии заявили о намерении денонсировать еще 60 соглашений с СНГ
Молдавия намерена денонсировать еще 60 соглашений с СНГ, поскольку власти республики считают, что они не приносят пользы гражданам, заявил министр иностранных... РИА Новости, 29.03.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049471747_0:68:2921:1711_1920x0_80_0_0_a90d020ff011de66c1735fc76a323f0d.jpg
https://ria.ru/20260119/modlaviya-2068899051.html
https://ria.ru/20260312/moldavija-2080354376.html
https://ria.ru/20260311/ekspert-2079924608.html
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049471747_192:0:2921:2047_1920x0_80_0_0_e3aed7d515f3e128411d75365a613963.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
В Молдавии заявили о намерении денонсировать еще 60 соглашений с СНГ

© РИА Новости / Ертай Сарбасов | Перейти в медиабанкФлаги стран-участниц СНГ
Флаги стран-участниц СНГ - РИА Новости, 1920, 29.03.2026
© РИА Новости / Ертай Сарбасов
Перейти в медиабанк
Флаги стран-участниц СНГ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КИШИНЕВ, 29 мар - РИА Новости. Молдавия намерена денонсировать еще 60 соглашений с СНГ, поскольку власти республики считают, что они не приносят пользы гражданам, заявил министр иностранных дел Михай Попшой.
Парламент Молдавии 20 марта одобрил в первом чтении проекты денонсации соглашения о создании СНГ, а также Устава организации. Попшой заявил, что республике понадобится чуть больше года, чтобы официально выйти из организации.
Министерство иностранных дел Молдавии - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Молдавия начала процедуру выхода из СНГ
"Мы начали выход из СНГ примерно два года назад. Из около 70 соглашений мы уже вышли, а ещё примерно 60 находятся в процессе денонсации. Это соглашения, которые тяготят нас и не приносят пользы гражданам. Те, что приносят хоть какую-то выгоду, мы не трогаем", - заявил Попшой журналистам.
Министр отметил, что выход из СНГ является стратегическим решением, отражающим выбранный гражданами курс развития, а поддержание статуса члена влекло за собой ненужные расходы для государственного бюджета.
"Важно довести этот процесс до конца. Как страна мы должны четко показать, как внутри страны, так и за ее пределами, наше стратегическое видение. Статус члена СНГ не принес Республике Молдова ничего положительного", — подчеркнул Попшой.
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Политолог назвал разрыв Молдавией соглашений с СНГ шагом к изоляции
Молдавия с 2022 года игнорирует заседания СНГ, членом которого остается, и ЕАЭС, в котором является наблюдателем. Власти страны выразили четкое намерение переориентировать экспорт на западные рынки. Тогда же власти Молдавии заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Президент Молдавии Майя Санду заявляла, что республика продолжает приводить международно-правовую базу в соответствие с европейскими стандартами и приоритетами евроинтеграции.
Оппозиция в лице коммунистов и социалистов выступает категорически против денонсации базовых договоров СНГ. Депутаты от оппозиции указывают на критическую зависимость молдавского агросектора от рынков стран Содружества и риски для безопасности граждан в случае окончательного разрыва связей.
Флаги Молдавии во время акции в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Разрыв Молдавии с СНГ одновременно отдаляет ее от ЕС, считает эксперт
11 марта, 12:27
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала