04:36 29.03.2026 (обновлено: 06:46 29.03.2026)
В Молдавии ужаснулись амнистии опасных преступников и наркоторговцев
КИШИНЕВ, 29 мар — РИА Новости. Опасные преступники и наркоторговцы вышли на свободу в Молдавии, когда мелкие правонарушители получают суровые сроки, рассказал РИА Новости экс-премьер республики, депутат парламента от партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев.
«

"Президент подписал закон об амнистии определенных уголовников. По разным цифрам разное число уголовников, но была сделана амнистия особо опасных преступников, которые были осуждены пожизненно за десятки убийств", — рассказал он.

Политик добавил, что он в целом против того, чтобы люди сидели в тюрьме.
«

"Но враг или убийца, или вор должен сидеть в тюрьме. А что у нас получается? У нас в Молдове суд — самый гуманный суд в мире, как говорят в народе. Люди, которые украли курицу или мешок кукурузы, сидят по семь-десять лет, а этим бандитам, ворам, убийцам делают амнистию. Я не поддерживаю даже тех, кто украл птицу. Но не должно быть таким образом. А недавно взяли и амнистировали трафиканта наркоторговли. Как это возможно? За ним остались разрушенные жизни людей", — подчеркнул собеседник агентства.

Скандал вокруг закона об амнистии разразился в Молдавии после освобождения криминального авторитета Александра Синигура, отбывавшего пожизненное заключение за убийства и другие тяжкие преступления.
Директор администрации пенитенциарных учреждений Анатолий Фалкэ ранее сообщил в СМИ, что срок сократился до 30 лет благодаря амнистии по случаю годовщины независимости республики. Ведомство оспаривает это решение в апелляционной палате.
