В Минобороны рассказали о преимуществе российских средств связи над ВСУ

МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Отечественные средства связи позволяют оперативно наносить удары по противнику в момент его обнаружения, сообщило министерство обороны России.
Минобороны РФ подчеркнуло, что артиллеристы "Севера" уничтожили укрепрайоны и пункты управления БПЛА ВСУ в Харьковской области. Боевая работа артиллерийских расчетов организована в тесном взаимодействии с подразделениями войск беспилотных систем, отметили в российском военном ведомстве.
"С расчётами налажена устойчивая связь штатными отечественными средствами. Это позволяет наносить удары оперативно, в момент обнаружения противника. Объективный контроль местности транслируется в прямом эфире на командных пунктах за счёт оптоволоконного интернет-соединения, а также спутниковой связи отечественного производства", - сообщили в Минобороны РФ.
Министерство обороны России добавило, что благодаря круглосуточному ведению разведки операторами БПЛА были вскрыты замаскированные позиции ВСУ по установленным антеннам управления и ретрансляторов. В свою очередь расчеты 152-мм орудий "Гиацинт-С" и "Гиацинт-Б" 11-го армейского корпуса уничтожили пункты управления беспилотниками ВСУ в Харьковской области.
"Получив точные координаты, расчеты орудий "Гиацинт" нанесли огневое поражение осколочно-фугасными боеприпасами с закрытых позиций", - отметили в военном ведомстве.
Тактика работы расчета "Гиацинт" отработана до автоматизма: быстрое развертывание, нанесение удара, маскировка орудий, подчеркнули в министерстве обороны РФ.