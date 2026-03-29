23:05 29.03.2026
Мэр Махачкалы рассказал, когда владельцы пострадавших домов получат помощь
Мэр Махачкалы рассказал, когда владельцы пострадавших домов получат помощь
2026-03-29T23:05:00+03:00
Салавов: в Махачкале владельцы пострадавших домов получат помощь после оценки

© Фото : Джамбулат Салавов/TelegramПодтопленная улица в Махачкале
© Фото : Джамбулат Салавов/Telegram
Подтопленная улица в Махачкале
МАХАЧКАЛА, 29 мар - РИА Новости. Муниципальная комиссия в Махачкале оценивает ущерб, нанесенный владельцам домов из-за обильных осадков, по результатам этих подсчетов жители получат меры поддержки, сообщил РИА Новости глава города Джамбулат Салавов.
"Так как режим чрезвычайной ситуации был объявлен муниципалитетом, у нас работает муниципальная комиссия. В данный момент она занимается подсчетом ущерба, оценкой тех домовладений, которым нанесен ущерб. Рабочая комиссия отработает, необходимые нормативно-правовые акты подготовит, и, соответственно, люди получат муниципальные меры поддержки. Нам нужно знать, сколько домов, которые мы включим в реестр, и уже будем принимать решение", - рассказал мэр.
Махачкала - один из трех муниципалитетов Дагестана, в которых из-за последствий ливней введен режим ЧС. В городе из подтопленных домов эвакуировали более 250 человек, большинство разъехались по родственникам, остальные находятся в организованных властями пунктах временного размещения. Из-за затопления трех ключевых подстанций в городе в субботу произошли отключения электроэнергии, по состоянию на вечер воскресенья две из них уже работают в штатном режим, на третьей продолжаются работы по откачке воды.
Циклон над Дагестаном - РИА Новости, 1920, 29.03.2026
"Роскосмос" показал, как из космоса выглядит мощный циклон в Дагестане
Вчера, 20:58
 
