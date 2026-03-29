Рейтинг@Mail.ru
Мэр Махачкалы рассказал, сколько продлится режим ЧС в городе
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:49 29.03.2026
https://ria.ru/20260329/makhachkala-2083644599.html
Мэр Махачкалы рассказал, сколько продлится режим ЧС в городе
Режим чрезвычайной ситуации, введенный в Махачкале из-за последствий обильных осадков, будет действовать ориентировочно до 3 апреля, сообщил РИА Новости глава... РИА Новости, 29.03.2026
2026-03-29T22:49:00+03:00
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1c/2083500439_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_05ecb6c4c72cbf7b95ad4bea9a61a828.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Махачкала, Республика Дагестан, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
Мэр Махачкалы рассказал, сколько продлится режим ЧС в городе

Мэр Салавов: режим ЧС в Махачкале продлится примерно до 3 апреля

© Фото : Джамбулат Салавов/TelegramПодтопленная улица в Махачкале
Подтопленная улица в Махачкале
© Фото : Джамбулат Салавов/Telegram
Подтопленная улица в Махачкале
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МАХАЧКАЛА, 29 мар - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации, введенный в Махачкале из-за последствий обильных осадков, будет действовать ориентировочно до 3 апреля, сообщил РИА Новости глава города Джамбулат Салавов.
"Режим будет у нас где-то до 3 апреля, примерно. Мы уже видим, что пошел спад последствий. Один из проблемных вопросов - энергетика: когда последнюю из затопленных подстанций - "Приморская" - мы подключим, ситуация нормализуется", - сказал мэр.
Ранее в министерстве энергетики Дагестана сообщили, что к вечеру воскресенья две из трех ключевых подстанций Махачкалы - "Махачкала-110" и "Восточная" - работают в штатном режиме. Ситуация на подстанции "Приморская" пока не позволяет ввести ее в работу - сотрудники МЧС продолжают откачивать воду. Ориентировочное время восстановления электроснабжения по этой подстанции - вторая половина дня 30 марта.
Сотрудники МЧС России готовятся к эвакуации местный жителей из подтопленных домов в Дагестане - РИА Новости, 1920, 29.03.2026
В Дагестане почти 780 домов остаются подтопленными
Вчера, 21:02
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала