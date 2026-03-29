В Махачкале устраняют подтопления образовательных учреждений

МАХАЧКАЛА, 29 мар - РИА Новости. Подтопления образовательных учреждений устраняют в Махачкале, с территорий детских садов и школ специалисты откачивают воду, сообщили в администрации города.

"Проводится устранение подтоплений в образовательных учреждениях. В настоящее время специалисты МБУ "Благоустройство Махачкалы" проводят работы на территориях детских садов №65 и №18. В СОШ №59 с помощью насосной техники откачивают воду из подвальных помещений", - рассказали в мэрии.

Глава Махачкалы Джамбулат Салавов сообщил в своем Telegram-канале, что коммунальные службы города ведут усиленную работу по ликвидации последствий непогоды и борьбе с подтоплениями на проблемных участках. В работе задействовано более 30 единиц тяжелой спецтехники.

По словам мэра, бригады специалистов трудятся без перерыва по всем направлениям: вывозят поваленные деревья, прокладывают временные каналы для отвода воды, расчищают территории.