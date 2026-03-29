17:53 29.03.2026
В Махачкале устраняют подтопления образовательных учреждений
В Махачкале устраняют подтопления образовательных учреждений
Подтопления образовательных учреждений устраняют в Махачкале, с территорий детских садов и школ специалисты откачивают воду, сообщили в администрации города. РИА Новости, 29.03.2026
происшествия, махачкала, республика дагестан, буйнакск
Происшествия, Махачкала, Республика Дагестан, Буйнакск
© Фото : Джамбулат Салавов/TelegramПодтопленная улица в Махачкале
МАХАЧКАЛА, 29 мар - РИА Новости. Подтопления образовательных учреждений устраняют в Махачкале, с территорий детских садов и школ специалисты откачивают воду, сообщили в администрации города.
"Проводится устранение подтоплений в образовательных учреждениях. В настоящее время специалисты МБУ "Благоустройство Махачкалы" проводят работы на территориях детских садов №65 и №18. В СОШ №59 с помощью насосной техники откачивают воду из подвальных помещений", - рассказали в мэрии.
Глава Махачкалы Джамбулат Салавов сообщил в своем Telegram-канале, что коммунальные службы города ведут усиленную работу по ликвидации последствий непогоды и борьбе с подтоплениями на проблемных участках. В работе задействовано более 30 единиц тяжелой спецтехники.
По словам мэра, бригады специалистов трудятся без перерыва по всем направлениям: вывозят поваленные деревья, прокладывают временные каналы для отвода воды, расчищают территории.
В Дагестане в субботу из-за обильных дождей произошли массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения, на пике без света оставались более 500 тысяч жителей республики. В горных районах произошли камнепады и сходы селевых масс. До понедельника в регионе введен режим повышенной готовности, режим чрезвычайной ситуации объявлен в Махачкале, Буйнакске и Хасавюртовском районе республики.
