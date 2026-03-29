В Махачкале вода уходит с затопленных из-за дождей дорог
Ситуация на дорогах Махачкалы, где прошли обильные дожди, нормализуется, вода постепенно уходит с проезжих частей, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.03.2026
2026-03-29T17:14:00+03:00
МАХАЧКАЛА, 29 мар - РИА Новости. Ситуация на дорогах Махачкалы, где прошли обильные дожди, нормализуется, вода постепенно уходит с проезжих частей, передает корреспондент РИА Новости.
Движение автомобилей на таких ключевых магистралях, как проспекты Акушинского, Петра Первого, улицы Коркмасова, Дахадаева, Каммаева стабилизировано, хотя местами все еще остаются скопления воды.
Вместе с тем в ряде дворовых территорий всю еще остаются большие лужи, создающие сложности дли движения автомобилей и пешеходов.
Пресс-служба администрации Махачкалы
сообщает, что коммунальные службы города продолжают борьбу с подтоплениями на проблемных участках. С самого утра в ликвидации последствий непогоды задействовано более 30 единиц тяжелой спецтехники.
"Разбившись на бригады, городские коммунальщики работают по всем фронтам, решая задачи: вывозят поваленные деревья, прокладывают временные каналы для отвода скопившейся воды. Работы проводятся в круглосуточном режиме", – рассказали в мэрии.
Также муниципальные службы проводят эвакуацию брошенных и заглохших автомобилей из зон подтопления.
В Дагестане
в субботу из-за обильных дождей произошли массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения, на пике без света оставались более 500 тысяч жителей республики. В горных районах произошли камнепады и сходы селевых масс. До понедельника в регионе введен режим повышенной готовности, режим чрезвычайной ситуации объявлен в Махачкале, Буйнакске
и Хасавюртовском районе
республики.