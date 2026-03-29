В Махачкале вода уходит с затопленных из-за дождей дорог

МАХАЧКАЛА, 29 мар - РИА Новости. Ситуация на дорогах Махачкалы, где прошли обильные дожди, нормализуется, вода постепенно уходит с проезжих частей, передает корреспондент РИА Новости.

Движение автомобилей на таких ключевых магистралях, как проспекты Акушинского, Петра Первого, улицы Коркмасова, Дахадаева, Каммаева стабилизировано, хотя местами все еще остаются скопления воды.

Вместе с тем в ряде дворовых территорий всю еще остаются большие лужи, создающие сложности дли движения автомобилей и пешеходов.

Пресс-служба администрации Махачкалы сообщает, что коммунальные службы города продолжают борьбу с подтоплениями на проблемных участках. С самого утра в ликвидации последствий непогоды задействовано более 30 единиц тяжелой спецтехники.

"Разбившись на бригады, городские коммунальщики работают по всем фронтам, решая задачи: вывозят поваленные деревья, прокладывают временные каналы для отвода скопившейся воды. Работы проводятся в круглосуточном режиме", – рассказали в мэрии.

Также муниципальные службы проводят эвакуацию брошенных и заглохших автомобилей из зон подтопления.