В Махачкале эвакуировали из подтопленных домов 250 человек

МАХАЧКАЛА, 29 мар - РИА Новости. Число жителей Махачкалы, эвакуированных из подтопленных домов, достигло 250 человек, сообщил глава города Джамбулат Салавов.
Ранее в мэрии сообщали об эвакуации 103 человек, для них в субботу организовали 150 мест временного размещения в двух гостиницах и на базе двух колледжей.
"Всю ночь сотрудники администрации Махачкалы совместно с экстренными службами проводили работы по эвакуации жителей и откачке воды из домовладений. На данный момент эвакуировано 250 человек. Из них 57 человек, в том числе 16 детей, размещены в гостиничных комплексах и пунктах временного размещения. Остальные граждане остались у родственников", – написал Салавов в своем в Telegram-канале.
По его словам, дополнительно подготовлены резервные места: 69 гостиничных номеров общей вместимостью 149 человек, а также 46 мест в пункте временного размещения.
Мэр рассказал, что откачка воды из домов продолжается — эти работы ведутся в круглосуточном режиме. В воскресенье сотрудники МЧС приступят к откачке воды из подстанций – накануне провести эти работы было сложно, так как подъезд к объектам перекрывали брошенные автомобили. Ведется их эвакуация, после чего специалисты смогут полноценно приступить к работам, отметил градоначальник.
В Дагестане в субботу из-за обильных дождей произошли массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения, на пике без света оставались более 500 тысяч жителей республики. До понедельника в регионе введен режим повышенной готовности, ранее режим чрезвычайной ситуации был объявлен в Махачкале.