Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:23 29.03.2026 (обновлено: 13:09 29.03.2026)
https://ria.ru/20260329/makhachkala-2083597241.html
В Махачкале эвакуировали из подтопленных домов 250 человек
Число жителей Махачкалы, эвакуированных из подтопленных домов, достигло 250 человек, сообщил глава города Джамбулат Салавов. РИА Новости, 29.03.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1c/2083485768_0:88:1117:716_1920x0_80_0_0_46d283a9302f6302e9a7c84f711f085e.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Наводнение в Махачкале
Более 50 мм осадков выпало в некоторых районах Дагестана — это антирекорд за много лет. По словам главы региона Меликова, ситуация усугубляется метелями и снежными завалами, а также незаконной застройкой охранных зон – водостоки и каналы забиты, но коммунальщики не могут проехать к объектам для их очистки. 🔹 Подписаться на РИА Новости
2026-03-29T12:23
true
PT0M03S
Плывущие автомобили и затопленные улицы. Наводнение в Махачкале
Плывущие автомобили и затопленные улицы. Наводнение в Махачкале
2026-03-29T12:23
true
PT1M24S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1c/2083485768_0:0:1107:830_1920x0_80_0_0_381d56936a23589cbc8413bce6b743a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
МАХАЧКАЛА, 29 мар - РИА Новости. Число жителей Махачкалы, эвакуированных из подтопленных домов, достигло 250 человек, сообщил глава города Джамбулат Салавов.
2026-03-29T12:23
true
PT0M03S
© Фото : Главное управление МЧС России по Республике Дагестан/MAX
© Фото : Главное управление МЧС России по Республике Дагестан/MAX
Эвакуация жителей во время обильных осадков в Махачкале
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МАХАЧКАЛА, 29 мар - РИА Новости. Число жителей Махачкалы, эвакуированных из подтопленных домов, достигло 250 человек, сообщил глава города Джамбулат Салавов.
Ранее в мэрии сообщали об эвакуации 103 человек, для них в субботу организовали 150 мест временного размещения в двух гостиницах и на базе двух колледжей.
"Всю ночь сотрудники администрации Махачкалы совместно с экстренными службами проводили работы по эвакуации жителей и откачке воды из домовладений. На данный момент эвакуировано 250 человек. Из них 57 человек, в том числе 16 детей, размещены в гостиничных комплексах и пунктах временного размещения. Остальные граждане остались у родственников", – написал Салавов в своем в Telegram-канале.
По его словам, дополнительно подготовлены резервные места: 69 гостиничных номеров общей вместимостью 149 человек, а также 46 мест в пункте временного размещения.
Мэр рассказал, что откачка воды из домов продолжается — эти работы ведутся в круглосуточном режиме. В воскресенье сотрудники МЧС приступят к откачке воды из подстанций – накануне провести эти работы было сложно, так как подъезд к объектам перекрывали брошенные автомобили. Ведется их эвакуация, после чего специалисты смогут полноценно приступить к работам, отметил градоначальник.
В Дагестане в субботу из-за обильных дождей произошли массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения, на пике без света оставались более 500 тысяч жителей республики. До понедельника в регионе введен режим повышенной готовности, ранее режим чрезвычайной ситуации был объявлен в Махачкале.
 
ПроисшествияМахачкалаРеспублика ДагестанМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала