В пригороде Махачкалы рассказали о последствиях наводнения

МАХАЧКАЛА, 29 мар - РИА Новости. Вода проникла во многие частные дома в поселке Новый Агачаул в пригороде Махачкалы из-за продолжительного ливня, у жильцов испорчены ремонт, мебель, техника, рассказала РИА Новости местная жительница Джамиля Мутаева.

По ее словам, дождь в поселке продолжался почти сутки и перестал к 20-21 часам (мск) субботы.

В пресс-службе администрации Махачкалы ранее сообщали, что мощный поток воды, пришедший в результате паводка по руслам рек Тарнаирка и Черкес-озень в районе Агачаула, стал одной из причин подтоплений городских территорий. Значительный объем воды стремительно распространился на территории Махачкалы, создав критическую нагрузку на ливневую систему города.