В пригороде Махачкалы рассказали о последствиях наводнения
Вода проникла во многие частные дома в поселке Новый Агачаул в пригороде Махачкалы из-за продолжительного ливня, у жильцов испорчены ремонт, мебель, техника,... РИА Новости, 29.03.2026
2026-03-29T01:03:00+03:00
МАХАЧКАЛА, 29 мар - РИА Новости. Вода проникла во многие частные дома в поселке Новый Агачаул в пригороде Махачкалы из-за продолжительного ливня, у жильцов испорчены ремонт, мебель, техника, рассказала РИА Новости местная жительница Джамиля Мутаева.
В Дагестане
в субботу из-за обильных дождей произошли массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения, на пике без света оставались более 500 тысяч жителей республики. Особенно сильно стихия ударила по Махачкале
, где из подтопленных домов эвакуировали более 100 человек. До понедельника в регионе введен режим повышенной готовности.
"Во многие дома в поселке проникла вода, испорчены полы, мебель, электротехника. Люди понесли серьезный ущерб", – рассказала собственница агентства.
По ее словам, дождь в поселке продолжался почти сутки и перестал к 20-21 часам (мск) субботы.
В пресс-службе администрации Махачкалы ранее сообщали, что мощный поток воды, пришедший в результате паводка по руслам рек Тарнаирка и Черкес-озень в районе Агачаула, стал одной из причин подтоплений городских территорий. Значительный объем воды стремительно распространился на территории Махачкалы, создав критическую нагрузку на ливневую систему города.