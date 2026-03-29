Пострадавших в Махачкале из-за ливней нет, заявили в мэрии

МАХАЧКАЛА, 29 мар - РИА Новости. Пострадавших в Махачкале из-за последствий ливней нет, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы администрации города.
В Дагестане в субботу из-за обильных дождей произошли массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения, на пике без света оставались более 500 тысяч жителей республики. До понедельника в регионе введен режим повышенной готовности, в Махачкале – режим чрезвычайной ситуации.
"Таких нет", – сказала собеседница агентства в ответ на вопрос о получивших телесные повреждения.
Ранее в администрации Махачкалы сообщили, что из подтопленных домов эвакуировали 103 человека – более 30 находятся в пунктах временного размещения, остальные остались у родственников. Муниципальные службы помогли эвакуировать более 100 автомобилей с подтопленных участков дорог, спилили 15 поваленных деревьев.