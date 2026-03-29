Российский танкер Arctic Metagaz после атаки в Средиземном море

В Ливии призвали мировое сообщество расследовать атаку на газовоз из России

БЕНГАЗИ, 29 мар – РИА Новости. Профильные международные организации должны расследовать атаку на российский газовоз в Средиземном море у берегов Ливии, заявил РИА Новости советник по вопросам национальной безопасности Высшего государственного совета (ВГС) Ливии Адель Абделькафи.

« "Этот вопрос (атака на газовоз - ред.) требует внимания профильных международных органов или организаций, имеющих опыт в урегулировании подобных инцидентов, для предотвращения негативных последствий для ливийского побережья, территории Ливии и ее граждан", - сказал Абделькафи.

Собеседник агентства подчеркнул, что, наряду с международными организациями, внимание средиземноморских прибрежных государств также имеет решающее значение для предотвращения подобных нападений, защиты морской среды, а также безопасности этих стран.

Ранее Ливийская национальная нефтегазовая корпорация (NOC) заявила о возможности взять под контроль последствия украинской атаки на газовоз России у берегов Ливии. СПГ-танкер будет отбуксирован в один из ее портов.