Армия Кувейта сообщила о десяти пострадавших после удара по военной части

БЕЙРУТ, 29 мар - РИА Новости. Военная часть в Кувейте подверглась ударам ракет и беспилотников, в результате чего ранения получили 10 военнослужащих, говорится в заявлении армии Кувейта.

Согласно коммюнике, также были атакованы склады одной из частных логистических компаний, в результате чего причинен материальный ущерб.