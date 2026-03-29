В Курской области мужчина погиб при детонации взрывного устройства

КУРСК, 29 мар - РИА Новости. Один мужчина погиб, второй пострадал в Большесолдатском районе Курской области после детонации взрывного устройства в коробке, которую они открыли, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
"В селе Волоконск Большесолдатского района двое мужчин открыли коробку, в которой находилось взрывное устройство. К огромной скорби, 51-летний мужчина погиб от полученных травм. Искренние соболезнования родным и близким. У 63-летнего мужчины акубаротравма, осколочное ранение левой руки", - написал Хинштейн на платформе MAX.
Он добавил, что раненного мужчину госпитализировали в Курскую областную больницу.
Кроме того, в своей сводке Хинштейн сообщил, что за минувшие сутки над регионом было сбито 39 украинских беспилотников, шесть раз ВСУ применили артиллерию по отселённым районам, один раз БПЛА атаковали территорию с помощью взрывных устройств.
"В результате атаки объекта энергетики в Рыльском районе было нарушено электроснабжение в одном из населённых пунктов", - добавил глава региона.
