Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:28 29.03.2026 (обновлено: 21:06 29.03.2026)
https://ria.ru/20260329/kirkorov-2083627056.html
На Алтае проверят видео с курящим Киркоровым в аэропорту Барнаула
На Алтае проверят видео с курящим Киркоровым в аэропорту Барнаула
Сотрудники транспортной полиции Алтайского края проводят проверку по видео, на котором запечатлен народный артист России Филипп Киркоров, курящий в здании... РИА Новости, 29.03.2026
происшествия
барнаул
республика алтай
россия
филипп киркоров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1b/2037797887_0:48:2990:1730_1920x0_80_0_0_82566d46f16b35241def20c07de6f38e.jpg
https://ria.ru/20260302/kirkorov-2077957017.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1b/2037797887_131:0:2860:2047_1920x0_80_0_0_05e624918656db8acfe26c991834a3c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
На Алтае проверят видео с курящим Киркоровым в аэропорту Барнаула

Транспортная полиция проверит видео с курящим Киркоровым в аэропорту Барнаула

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПевец Филипп Киркоров
Певец Филипп Киркоров - РИА Новости, 1920, 29.03.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Певец Филипп Киркоров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КЕМЕРОВО, 29 мар - РИА Новости. Сотрудники транспортной полиции Алтайского края проводят проверку по видео, на котором запечатлен народный артист России Филипп Киркоров, курящий в здании аэропорта Барнаула, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее сообщалось, что Киркоров прилетел на Алтай, чтобы дать концерт на площадке "Титов Арена". Артист закурил прямо в здании аэропорта, это заснял местный житель.
Как рассказала РИА Новости представитель артиста Екатерина Успенская, Киркоров уже связался со службами аэропорта Барнаула, чтобы оплатить штраф за курение в неположенном месте. По словам Успенской, он сделал это из-за усталости после смены часовых поясов.
"По выявленному в публикациях видео сотрудниками Алтайского линейного управления МВД России проводится проверка", - сообщили РИА Новости в ведомстве.
Филипп Киркоров - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Охранник потребовал взыскать с Киркорова 2,3 миллиона рублей за травму
2 марта, 17:18
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала