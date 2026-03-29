Киркоров оплатит штраф за курение в аэропорту, сообщила его представитель

МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Народный артист России Филипп Киркоров уже связался со службами аэропорта Барнаула, чтобы оплатить штраф за курение в неположенном месте, сообщила РИА Новости представитель артиста Екатерина Успенская.

По словам Успенской, он сделал это в силу усталости. "Вышел из самолета, как в тумане, после смены часовых поясов и постоянных перелетов. Не проконтролировал, что закурил прямо в здании аэропорта", - добавила она.