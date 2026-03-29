Каминский рассказал, когда примет решение по продолжению карьеры

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мар - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Бывший тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский, отвечая на вопрос о возможном продолжении карьеры в сборной Белоруссии, заявил, что примет решение о своем будущем в конце апреля.

В субботу стало известно, что Каминский покинет сборную России по биатлону по окончании сезона. Комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что Каминский продолжит карьеру в сборной соседней страны.

"Пока отдыхаю, решение приму в конце апреля", - сказал Каминский РИА Новости.