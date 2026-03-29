Кадыров назвал ситуацию из-за непогоды в Чечне контролируемой

"На этом месте будет возведён новый, современный мост шириной в восемь полос", - пообещал глава региона.

В воскресенье, 29 марта глава Чечни ввел режим чрезвычайной ситуации в республике из-за неблагоприятных природных явлений. Из-за обильных дождей и ливня в республике подтоплены многие населенные пункты и села, размыты дороги и мосты. Эвакуированы жители поселка Кундухово и села Брагуны в Гудермесском муниципальном районе. По информации министра здравоохранения Чечни Адама Алханова пострадавших нет.