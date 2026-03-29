Обвиняемый в пособничестве в убийстве Кивы не извинился перед его дочерью

МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Бизнесмен Араик Амирханян, обвиняемый в пособничестве в убийстве бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы, выразил соболезнования дочери политика, но не извинения, сообщил РИА Новости один из участников процесса.
"Амирханян выразил соболезнования дочери Кивы, но не извинения: вину фигурант не признает, свою причастность к преступлению отрицает", - рассказал собеседник агентства.
Амирханяну предъявлено обвинение в пособничестве в убийстве Кивы и незаконном обороте оружия в рамках дела о передаче сведений об экс-депутате в СБУ. Источник сообщал РИА Новости в сентябре 2025 года, что Амирханян - единственный фигурант дела.
Ранее один из участников процесса рассказал РИА Новости, что суд рассмотрит уголовное дело Амирханян с участием присяжных.
Тело экс-депутата Рады Кивы нашли в декабре 2023 года в деревне Супонево Московской области, было возбуждено дело об убийстве. По данным следствия, неизвестный выстрелил в Киву и тот скончался на месте. В ГУР минобороны Украины заявляли, что Кива был убит "в ходе спецоперации СБУ".