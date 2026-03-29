"Разорвут на части". Новый план Ирана напугал Запад

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Наземная операция в Иране обернется катастрофой для Вашингтона, такое мнение выразил американский журналист, капитан Корпуса морской пехоты США в отставке Мэттью Хо в интервью YouTube-каналу американского подполковника в отставке Дэниела Дэвиса.
"Даже поверхностный анализ географии Ирана показывает, что она значительно способствует обороне. Если мы попытаемся отправить сухопутные войска, их, вероятно, разорвут на части, независимо от численности", — отметил он.
Хо также отметил, что инициатива в конфликте перешла на сторону Тегерана и добавил, что продолжение операции лишь усугубляет положение Соединенных штатов.
Военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против Исламской Республики Иран идет с 28 февраля. Все это время они обмениваются ударами.
В понедельник Дональд Трамп заявил, что стороны якобы договорились о перемирии, поэтому он поручил на пять дней приостановить атаки на объекты энергетики в ИРИ. В Тегеране же говорят, что никаких переговоров не было. По словам председателя парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибафа, президент США распространяет фейки с целью манипулирования рынками.
Накануне газета New York Times со ссылкой на неназванных чиновников сообщила, что Вашингтон якобы передал Тегерану план по урегулированию конфликта из 15 пунктов. Среди них — отказ Ирана от ядерной программы и поддержки прокси в других странах, открытие Ормузского пролива и ограничение количества и дальности полета ракет. Взамен Штаты предлагают снятие санкций и помощь в развитии мирного атома — в частности, на АЭС "Бушер".