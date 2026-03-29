Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:40 29.03.2026 (обновлено: 23:26 29.03.2026)
https://ria.ru/20260329/iran-2083640859.html
"Разорвут на части". Новый план Ирана напугал Запад
"Разорвут на части". Новый план Ирана напугал Запад
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0d/2080500841_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_41068c84a88deb4c13bd8ab50ede358c.jpg
https://ria.ru/20260329/iran-2083613232.html
https://ria.ru/20260329/iran-2083625105.html
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0d/2080500841_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3be45476e7a9d44463699a55de5ee1d7.jpg
1920
1920
true
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Журналист Хо: сухопутная операция в Иране обернется катастрофой для США

© AP Photo / Vahid SalemiЧлены Корпуса стражей исламской революции Ирана в Тегеране
Члены Корпуса стражей исламской революции Ирана в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Наземная операция в Иране обернется катастрофой для Вашингтона, такое мнение выразил американский журналист, капитан Корпуса морской пехоты США в отставке Мэттью Хо в интервью YouTube-каналу американского подполковника в отставке Дэниела Дэвиса.
"Даже поверхностный анализ географии Ирана показывает, что она значительно способствует обороне. Если мы попытаемся отправить сухопутные войска, их, вероятно, разорвут на части, независимо от численности", — отметил он.
Иранский удар - РИА Новости, 1920, 29.03.2026
"Заплатим кровью". В США ужаснулись последствиям атаки на Иран
Вчера, 15:47
Хо также отметил, что инициатива в конфликте перешла на сторону Тегерана и добавил, что продолжение операции лишь усугубляет положение Соединенных штатов.
Военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против Исламской Республики Иран идет с 28 февраля. Все это время они обмениваются ударами.
В понедельник Дональд Трамп заявил, что стороны якобы договорились о перемирии, поэтому он поручил на пять дней приостановить атаки на объекты энергетики в ИРИ. В Тегеране же говорят, что никаких переговоров не было. По словам председателя парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибафа, президент США распространяет фейки с целью манипулирования рынками.
Накануне газета New York Times со ссылкой на неназванных чиновников сообщила, что Вашингтон якобы передал Тегерану план по урегулированию конфликта из 15 пунктов. Среди них — отказ Ирана от ядерной программы и поддержки прокси в других странах, открытие Ормузского пролива и ограничение количества и дальности полета ракет. Взамен Штаты предлагают снятие санкций и помощь в развитии мирного атома — в частности, на АЭС "Бушер".
Иранская ракета летит в сторону Израиля
"Сокрушительный удар". В США запаниковали после неожиданного шага Ирана
Вчера, 18:06
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала