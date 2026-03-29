Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:06 29.03.2026 (обновлено: 23:34 29.03.2026)
https://ria.ru/20260329/iran-2083625105.html
"Сокрушительный удар". В США запаниковали после неожиданного шага Ирана
"Сокрушительный удар". В США запаниковали после неожиданного шага Ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1b/2083328832_0:170:1849:1210_1920x0_80_0_0_492cb708f1aa79b8dabfde41b5086bc2.jpg
https://ria.ru/20260329/iran-2083613232.html
https://ria.ru/20260329/iran-2083619211.html
иран
сша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1b/2083328832_36:0:1683:1235_1920x0_80_0_0_8a4ca5c34e712759d117f4770d8146ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
В мире, Иран, США, Дональд Трамп, Бушерская АЭС, Военная операция США и Израиля против Ирана, Мохаммад-Багер Галибаф, Израиль
© REUTERS / Mussa QawasmaИранская ракета летит в сторону Израиля
Иранская ракета летит в сторону Израиля - РИА Новости, 1920, 29.03.2026
© REUTERS / Mussa Qawasma
Иранская ракета летит в сторону Израиля. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Иран сохраняет способность наносить болезненные удары по базам США на Ближнем Востоке и Израилю, несмотря на заявления Белого дома об уничтожении его военного потенциала, пишет New York Times.
"Серия атак против Израиля и стран Персидского залива за последние несколько дней стала новым доказательством того, что Иран обладает достаточным количеством ракет и беспилотников, чтобы <…> нанести своим противникам сокрушительный удар, одновременно сигнализируя о том, что, вопреки заявлениям президента США Дональда Трампа, он все еще активно участвует в противостоянии", — говорится в публикации.
По данным New York Times, американские военные ранее отмечали значительное снижение числа атак со стороны Ирана. Однако, по мнению старшего научного сотрудника Stimson Center Келли Гриеко, важнее эффективность использования потенциала — а точность ударов Ирана более чем удвоилась с 10 марта.
Военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против Исламской Республики Иран идет с 28 февраля. Все это время они обмениваются ударами.
В понедельник Дональд Трамп заявил, что стороны якобы договорились о перемирии, поэтому он поручил на пять дней приостановить атаки на объекты энергетики в ИРИ. В Тегеране же говорят, что никаких переговоров не было. По словам председателя парламента Ирана Мохаммад-Багера Галибафа, президент США распространяет фейки с целью манипулирования рынками.
Накануне газета New York Times со ссылкой на неназванных чиновников сообщила, что Вашингтон якобы передал Тегерану план по урегулированию конфликта из 15 пунктов. Среди них — отказ Ирана от ядерной программы и поддержки прокси в других странах, открытие Ормузского пролива и ограничение количества и дальности полета ракет. Взамен Штаты предлагают снятие санкций и помощь в развитии мирного атома — в частности, на АЭС "Бушер".
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала