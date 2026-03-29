"Сокрушительный удар". В США запаниковали после неожиданного шага Ирана

По данным New York Times, американские военные ранее отмечали значительное снижение числа атак со стороны Ирана. Однако, по мнению старшего научного сотрудника Stimson Center Келли Гриеко, важнее эффективность использования потенциала — а точность ударов Ирана более чем удвоилась с 10 марта.