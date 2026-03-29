"Сокрушительный удар". В США запаниковали после неожиданного шага Ирана

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Иран сохраняет способность наносить болезненные удары по базам США на Ближнем Востоке и Израилю, несмотря на заявления Белого дома об уничтожении его военного потенциала, пишет New York Times.
"Серия атак против Израиля и стран Персидского залива за последние несколько дней стала новым доказательством того, что Иран обладает достаточным количеством ракет и беспилотников, чтобы <…> нанести своим противникам сокрушительный удар, одновременно сигнализируя о том, что, вопреки заявлениям президента США Дональда Трампа, он все еще активно участвует в противостоянии", — говорится в публикации.
По данным New York Times, американские военные ранее отмечали значительное снижение числа атак со стороны Ирана. Однако, по мнению старшего научного сотрудника Stimson Center Келли Гриеко, важнее эффективность использования потенциала — а точность ударов Ирана более чем удвоилась с 10 марта.
Военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против Исламской Республики Иран идет с 28 февраля. Все это время они обмениваются ударами.
В понедельник Дональд Трамп заявил, что стороны якобы договорились о перемирии, поэтому он поручил на пять дней приостановить атаки на объекты энергетики в ИРИ. В Тегеране же говорят, что никаких переговоров не было. По словам председателя парламента Ирана Мохаммад-Багера Галибафа, президент США распространяет фейки с целью манипулирования рынками.
Накануне газета New York Times со ссылкой на неназванных чиновников сообщила, что Вашингтон якобы передал Тегерану план по урегулированию конфликта из 15 пунктов. Среди них — отказ Ирана от ядерной программы и поддержки прокси в других странах, открытие Ормузского пролива и ограничение количества и дальности полета ракет. Взамен Штаты предлагают снятие санкций и помощь в развитии мирного атома — в частности, на АЭС "Бушер".